Bjartsýnn á að viðunandi lausn finnist

24. september, 2026 - 13:51 Margrét Þóra Þórsdóttir
Arnar Friðriksson framkvæmdastjóri Norlandair
Arnar Friðriksson framkvæmdastjóri Norlandair

„Ég er bjartsýnn að það náist fín lending í þessu máli sem aðilar geti sætt sig við,“ segir Arnar Friðriksson framkvæmdastjóri Norlandair. Félagið átti lægra boðið af tveimur í áætlunarflug frá Akureyri til Vopnafjarðar og Þórshafnar sem boðið var út á liðnu sumri. Einnig var flug milli Akureyrar og Grímseyjar boðið út í sama pakka.

Tilboð Norlandair var yfir kostnaðaráætlun verkkaupa, Vegagerðarinnar. Það nam ríflega 491,2 milljónum króna. Norlandair bauð rúmlega 663.9 milljónir, eða 35% yfir áætlun. Tilboð Icelandair var upp á 950 milljónir, 93,4% yfir kostnaðaráætlun. Vegagerðin hafnaði tilboðum í áætlunarflugið en nú í vikunni hófust viðræður milli Vegagerðar og Norlandair sem vonast er til að skili árangri innan tíðar.

Í útboði Vegagerðarinnar á áætlunarflugi á milli Akureyrar, Þórshafnar og Vopnafjarðar var flugleiðin boðin út með 40% skerðingu flugferða, úr fimm ferðum á viku í þrjár. Flogið hefur verið til Grímseyjar þrisvar í viku yfir veturinn og tvisvar að sumarlagi.

Mótmæla niðurskurði

Byggðaráð Langanesbyggðar hefur mótmælt fyrirhuguðum niðurskurði á flugi og segir um þungt högg að ræða fyrir byggðalagið. Samdráttur í flugi sé einnig í hróplegu ósamræmi um markmið opinberra áætlana um eflingu byggðar. Einnig er byggðaráð vonsvikið með upplýsinga- og samráðsleysi Vegagerðarinnar við ákvarðanatökuna. Fer ráðið fram á að Vegagerðin endurskoði ákvörðun sína.

Flogið samkvæmt samningi í vetur

Arnar segir að Norlandair hafi flogið þessa flugleið frá því félagið var stofnað árið 2008. Núverandi samningur gildir til 31. mars næstkomandi og mun félagið því sinna fluginu í vetur samkvæmt honum. „Við munum fljúga í samræmi við gamla samninginn fimm ferðir í viku. Við munum ræða stöðuna með Vegagerðinni nú á næstu dögum og vikum, þannig að niðurstaðan verður ljós innan tíðar. Ég er bjartsýnn,“ segir Arnar.

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    „Ég er bjartsýnn að það náist fín lending í þessu máli sem aðilar geti sætt sig við,“ segir Arnar Friðriksson framkvæmdastjóri Norlandair. Félagið átti lægra boðið af tveimur í áætlunarflug frá Akureyri til Vopnafjarðar og Þórshafnar sem boðið var út á liðnu sumri. Einnig var flug milli Akureyrar og Grímseyjar boðið út í sama pakka.

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