Lilja Gísladóttir nýr svæðisstjóri Eimskips á Norðurlandi

Lilja Gísladóttir hefur verið ráðin svæðisstjóri Eimskips á Norðurlandi og mun stýra starfsstöð félagsins á Akureyri. Hún tekur við starfinu af Sveini Viðfjörð Aðalgeirssyni, sem tekur við nýju hlutverki innan félagsins með það að markmiði að efla enn frekar sölu og viðskiptatengsl á svæðinu.
Lilja býr yfir 20 ára reynslu hjá Íslandspósti og hefur frá árinu 2022 gegnt starfi rekstrarstjóra Íslandspósts á Norðurlandi. Á starfsferli sínum hefur hún sinnt fjölbreyttum ábyrgðarstörfum og byggt upp víðtæka þekkingu á rekstri, dreifingu, þjónustu og mannauðsmálum.
„Norðurland er mikilvægt þjónustusvæði fyrir Eimskip og þar starfa fjölmörg öflug fyrirtæki sem treysta á áreiðanlegar flutningalausnir. Við gegnum mikilvægu hlutverki í að tengja fyrirtæki á svæðinu við markaði innanlands og erlendis og viljum halda áfram að þróa þjónustuna í takt við þarfir viðskiptavina okkar. Lilja kemur til okkar með dýrmæta reynslu af rekstri, þjónustu og stjórnun sem mun nýtast vel í þeirri vegferð. Jafnframt erum við að efla sölustarfið með því að nýta víðtæka reynslu Sveins og sterka tengingu hans við markaðinn og viðskiptavini okkar,“ segir Elísa Dögg Moraitis Björnsdóttir, framkvæmdastjóri Innanlandssviðs Eimskips.
Sterk tenging við atvinnulíf á Norðurlandi
Starfsstöð Eimskips á Akureyri þjónustar fyrirtæki í fjölbreyttum atvinnugreinum, meðal annars sjávarútvegi og fiskvinnslu, iðnaði og framleiðslu, verslun, byggingariðnaði og ferðaþjónustu. Eimskip gegnir mikilvægu hlutverki í daglegu atvinnulífi á Norðurlandi og styður þannig við áframhaldandi uppbyggingu og verðmætasköpun á svæðinu.
Góðar flutningatengingar eru mikilvæg forsenda atvinnulífs og byggðar. Sem svæðisstjóri mun Lilja leiða starfsemi Eimskips á Norðurlandi og bera ábyrgð á rekstri, starfsfólki og áframhaldandi uppbyggingu starfseminnar á svæðinu, með áherslu á góða þjónustu og náið samstarf við viðskiptavini.
Lilja er með diplómu í mannauðsstjórnun og IPMA-vottun í verkefnastjórnun og hefur auk þess sótt fjölmörg námskeið á sviði stjórnunar, starfsmótunar og leiðtogahæfni.
„Ég hlakka til að taka við starfinu og verða hluti af öflugu teymi Eimskips á Akureyri. Norðurland býr yfir fjölbreyttu og kraftmiklu atvinnulífi og ég hlakka til að kynnast viðskiptavinum okkar betur og byggja áfram á því góða starfi sem hér hefur verið unnið,“ segir Lilja Gísladóttir.
Frá þessu segir í tilkynningu frá fyrirtækinu