Tæplega 25 þúsund gestir sóttu Hvalasafnið heim

21. september, 2026 - 19:05 Egill Páll Egilsson - egillpall@vikubladid.is
Garðar Þröstur leiðsegir ferðamönnum um Hvalasafnið. Myndir/Aðsendar.
Garðar Þröstur leiðsegir ferðamönnum um Hvalasafnið. Myndir/Aðsendar.

Tæplega 25 þúsund gestir heimsóttu Hvalasafnið á Húsavík í júní, júlí og ágúst. Aðsóknin var aðeins minni en sumarið 2025 og segir Arngrímur Arnarson, forstöðumaður safnsins, að munurinn skýrist fyrst og fremst af miklum samdrætti í komum skemmtiferðaskipa til Húsavíkur.

Sjá einnig: Fjölgun íslenskra gesta og góðar viðtökur við Grösum

Sjá einnig: Metári fylgt eftir hjá Friends of Moby Dick

„Gestir skemmtiferðaskipanna hafa verið duglegir að sækja safnið heim, bæði einstaklingar og hópar. Fækkun skipanna hafði því án vafa mest áhrif á aðsóknina í sumar,“ segir Arngrímur. Séu þeir gestir undanskildir hafi önnur aðsókn verið nokkurn veginn á pari við síðasta sumar.

Bandaríkjamenn, Þjóðverjar og Frakkar voru fjölmennastir erlendra gesta, líkt og árið áður, og mynduðu þessar þrjár þjóðir samanlagt um helming allra gesta safnsins. Þá fjölgaði gestum frá Bretlandi og Kanada.

Sérstaka athygli vekur aukin aðsókn Íslendinga. Um 20 prósent fleiri Íslendingar heimsóttu safnið í sumar en á sama tíma í fyrra.

„Það var afar ánægjulegt að sjá íslenskar fjölskyldur fjölmenna í safnið,“ segir Arngrímur.

Að hans sögn var aðsókn sumarsins þegar á heildina er litið með ágætum, þrátt fyrir að fækkun skemmtiferðaskipa hafi sett svip sinn á ferðaþjónustuna á svæðinu. September hafi farið ágætlega af stað, þó enn gæti áhrifa af færri skipakomum.

Erfitt sé að spá langt fram í tímann þar sem stór hluti gesta Hvalasafnsins bókar með skömmum fyrirvara. Arngrímur segist þó vonast til þess að beint flug til Akureyrar skili auknum fjölda ferðamanna inn á svæðið í vetur.

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