Nýtt íslenskt leikverk hjá Freyvangsleikhúsi Er útsynningur í búningsklefanum?

21. september, 2026 - 12:47 Margrét Þóra Þórsdóttir
Freyvangsleikhúsið frumsýnir nýtt íslenskt leikverk, Útsynning 9. október næstkomandi. Það er eftir …
Freyvangsleikhúsið frumsýnir nýtt íslenskt leikverk, Útsynning 9. október næstkomandi. Það er eftir Hjálmar Arinbjarnarson og í leiksstjórn Jóhönnu S. Ingólfsdóttur.

Freyvangsleikhúsið frumsýnir nýtt íslenskt leikverk 9. október næstkomandi og verða sýningar eingöngu í október. Verkið heitir Útsynningur og er gamanleikur eftir Hjálmar Arinbjarnarson í leikstjórn Jóhönnu S. Ingólfsdóttur.

Þetta er fyrsta verkið eftir Hjálmar, í fullri lengd, sem ratar á svið en Hjálmar hefur engu að síður skrifað fjöldann allan af stutt verkum sem hafa farið á hin ýmsu svið, þar á meðal í Borgarleikhúsinu. Hjálmar hefur verið viðriðinn áhugaleiklistana í rúma þrjá áratugi og tekið þátt í yfir tuttugu leikverkum hjá Freyvangsleikhúsinu.

Þetta er einnig fyrsta verk Jóhönnu í leikstjórn á verki í fullri lengd en hún hefur þó bæði skrifað og leikstýrt barnaverkum fyrir jólin síðustu fjögur ár hjá Freyvangsleikhúsinu.

Hópur fólks í litlu rými

Verkið gerist í rauntíma og fjallar um leikhóp í áhugaleikfélagi út á landi sem er að setja upp leikritið Cloud nine eftir Carroll Churchill. Við fáum ekki að sjá það leikrit heldur fáum við að fylgjast með leikurunum í búningsklefanum, þar sem þeir eru þegar þeir eru ekki á sviði. Verkið gerist því eingöngu í búningsklefanum og er ýmislegt sem gerist milli leikara þegar þeir eru ekki á sviði.

„Mæta allir leikarar á réttum tíma til að fara á svið? Finnur sýningarstjórinn meiri klósettpappír? Hvað er málið með Geirmund húsvörð? Gleði, rifrildi, vinátta og ástir. Misgóð lykt, hávaði, drasl og misgott skipulag. Áhugaleikarar eru misjafnir eins og þeir eru margir og því fróðlegt að sjá hvað gerist þegar hópi af fólki er troðið saman í lítið rými og það neyðist til að vinna saman. Einnig getur það líka alveg riðlað dýnamikinni þegar einhver sem er ekki partur af hópnum birtist og vill fara að stjórnast í hvernig hlutunum er háttað,“ segir í tilkynningu um sýninguna.

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