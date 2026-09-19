Dekurdagar framundan

Dekurdagar verða haldnir á Akureyri dagana 8.–11. október nk. eða frá fimmtudegi til sunnudags.
Viðburðurinn er kjörið tækifæri fyrir fyrirtæki til að kynna vörur og fjölbreytta þjónustu á Norðurlandi. Kvöldopnun verður á Glerártorgi á fimmtudeginum og í miðbænum á föstudeginum. Á báðum stöðum verður bleik dekurstemming, kynningar, tilboð og uppákomur, sem gera bleikan október að einstakri og eftirminnilegri upplifun.
Fyrirtækin skrái sig
Fram kemur í tilkynningu frá Dekurdögum að í stað þess að senda út kröfur fyrir þátttökugjaldi, sem nemur 10 þúsund krónur verður nú óskað eftir skráningu fyrirtækja og að um leið verði greint frá hversu margar slaufur fyrirtækið vilji.
Hægt er að nálgast slaufur hjá Vilborgu í Centro og á skrifstofu krabbameinsfélagsins að Glerárgötu 24, 3. hæð. Hver slaufa kostar 5.000 kr. Ef mögulegt er væri vel þegið að fyrirtæki myndu skrá sig fyrir 1. Október segir í tilkynningu.
Einn stærsti styrktaraðili KAON
Dekurdagar er einn stærsti styrktaraðili Krabbameinsfélags Akureyrar og nágrennis hvert ár og í fyrra var safnað 7.7 milljónum króna fyrir félagið. Þessi upphæð safnaðist með þátttökugjöldum, slaufum á staura og einstökum framlögum frá fyrirtækjum og einstaklingum á svæðinu. Allt fé sem kemur inn fer beint til Krabbameinsfélags Akureyrar og nágrennis fyrir utan um 100 þúsund krónur sem fara í sameiginlegar auglýsingar og annan kostnað.
Fyrirtækið eru hvött til að taka þátt og gera Dekurdagana eftirminnilega fyrir þá sem koma til að njóta. Dagskrá Dekurdaga verður birt á www.visitakureyri.is og á Facebook-síðu Dekurdaga.