Málþing um einhverfu fullorðinna - hvað þarf að breytast?

18. september, 2026 - 17:54 Egill Páll Egilsson - egillpall@vikubladid.is
Hof. Mynd/Auðunn Níelsson.
Hof. Mynd/Auðunn Níelsson.

Geðverndarfélag Akureyrar stendur fyrir málþingi um einhverfu fullorðinna laugardaginn 26. september kl. 13–16 í Hofi á Akureyri. Málþingið ber yfirskriftina Málþing um einhverfu fullorðinna - hvað þarf að breytast? Þetta kemur fram í tilkynningu.

 

 

Á málþinginu verður fjallað um stöðu fullorðins einhverfs fólks, geðheilbrigðisþjónustu og stuðningsúrræði. Sjónum verður beint að faglegri þekkingu, opinberum úttektum og tillögum til úrbóta, auk reynslu einhverfs fólks og aðstandenda.

Ásdís Bergþórsdóttir sálfræðingur flytur erindið Einhverfa er ekki geðsjúkdómur. Hvert er þá vandamálið? Þá verða kynntar tvær opinberar skýrslur: skýrsla heilbrigðisráðuneytisins frá 2024 um geðheilbrigðisþjónustu við einhverfa 18 ára og eldri og skýrsla félags- og húsnæðismálaráðuneytisins frá 2025 um málefni fullorðinna einhverfra.

Einnig verður fjallað um „Gleymdu börnin“ og reynslu aðstandenda. Eva Ágústa Aradóttir, ljósmyndari og stjórnandi hlaðvarpsins Ráfað um rófið, og María Logn miðla lifaðri reynslu af einhverfu.

Ingibjörg Ísaksen þingmaður Norðausturkjördæmis flytur ávarp og fundarstjóri er Vilhjálmur Bergmann Bragason. Málþinginu lýkur með pallborðsumræðum með fulltrúum geðheilbrigðisþjónustu, félagsþjónustu, starfsendurhæfingar og heilbrigðisráðuneytis, auk sérfræðings í einhverfu.

Málþingið er öllum opið og aðgangur ókeypis. Boðið verður upp vatn, kaffi og meðlæti. Æskilegt er að þau sem ætla að mæta á staðinn skrái þátttöku fyrir þann 24. september með því að senda tölvupóst á malthing.um.einhverfu@gmail.com eða skanna QR-kóða á auglýsingu málþingsins. Skráning er þó ekki bindandi og óskráðir eru líka velkomnir.

Málþingið verður líka í opnu streymi á netinu: https://youtube.com/live/gwh6q6dRuEs?feature=share

Norðurorka styrkir þennan viðburð.

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