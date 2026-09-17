Bæjarstjórn Akureyrar kallar eftir auknu fjármagni frá ríkinu

Bæjarstjórn Akureyrar telur að ýmis jákvæð atriði sé að finna í fjárlagafrumvarpi ríkisstjórnarinnar fyrir árið 2027, en kallar jafnframt eftir auknu fjármagni til verkefna sem sveitarfélög bera ábyrgð á. Þetta kom til umræðu á fundi bæjarstjórnar s.l. þriðjudag.
Fagnar fjárfestingum en kallar eftir meiri fjármunum
Í bókun bæjarstjórnar er bent á að frumvarpið feli meðal annars í sér fjármagn til stækkunar Verkmenntaskólans á Akureyri, tryggt fjármagn til framkvæmda við nýja legudeild Sjúkrahússins á Akureyri, hækkun menningarsamnings og bætt rekstrarskilyrði fyrir Háskólann á Akureyri.
Bæjarstjórnin leggur þó áherslu á að nægt fjármagn þurfi að fylgja þeim verkefnum sem ríki og sveitarfélög bera sameiginlega ábyrgð á. Sérstaklega er bent á áframhaldandi bil milli tekna og gjalda í þjónustu við fatlað fólk, bæði hvað varðar þjónustu og búsetuúrræði.
Einnig er kallað eftir áframhaldandi eftirfylgni ríkisins með innleiðingu laga um samþættingu þjónustu í þágu farsældar barna. Bæjarstjórnin segir jafnframt að ríkið þurfi að standa við skuldbindingar sínar um fjármögnun þjónustu við börn með fjölþættan vanda.
Flugvöllurinn sagður lykilatriði fyrir atvinnulífið
Bæjarstjórn Akureyrar fagnar boðaðri fjárfestingu í innviðum sveitarfélaga vegna varnar- og öryggismála og bendir á að ýmsir innviðir Akureyrarbæjar tengist þjóðaröryggi með beinum hætti.
Í bókuninni er jafnframt lögð sérstök áhersla á Akureyrarflugvöll. Segir bæjarstjórnin áframhaldandi eflingu alþjóðlegrar fluggáttar á Akureyri vera mikilvæga efnahagslega aðgerð sem geti aukið verðmætasköpun og stuðlað að fjölbreyttara atvinnulífi á svæðinu.
Bæjarstjórnin ítrekar því áskorun sveitarfélaga á Norðurlandi um að rekstri, uppbyggingu og markaðssetningu Akureyrarflugvallar verði komið fyrir hjá sérstakri stjórn eða félagi. Markmiðið sé að tryggja áframhaldandi uppbyggingu og að flugvöllurinn verði kynntur sem ein af gáttum Íslands.
Að lokum hvetur bæjarstjórnin stjórnvöld til að skera ekki niður fjármagn til Sóknaráætlana landshlutanna. Slíkur niðurskurður myndi að mati bæjarstjórnar bitna á verkefnum sem styðja við atvinnuþróun og menningarlíf á Norðurlandi.