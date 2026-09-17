Eins og fram hefur komið lá fyrir í gær niðurstaða Úrskurðarnefndar umhverfis- og auðlindamála um starfsleyfi fiskþurrkunar Samherja á Laugum. Í úrskurðinum kemur fram að felld sé úr gildi ákvörðun heilbrigðisnefndar Norðurlands eystra frá 3. júní 2026 um að gefa út starfsleyfi til Samherja Íslandi ehf. fyrir heitloftsþurrkun fiskafurða á lóð Austurhlíðarvegar 2 á Laugum.
Katrín Sigurjónsdóttir sveitarstjóri Þingeyjarsveitar skrifar um málið á heimasíðu sveitarfélagsins,.
Fiskþurrkunin á Laugum hefur um áratugaskeið verið mikilvægur þáttur í atvinnulífi sveitarfélagsins. Þar er um að ræða elsta starfandi fiskþurrkunarfyrirtæki landsins þar sem starfa um 20 manns. Áhrif starfseminnar á samfélagið nær langt út fyrir sjálfan vinnustaðinn, þarna er um að ræða lífsviðurværi fjölskyldna í sveitarfélaginu og fyrirtæki sem er m.a. stærsti kaupandi að heitu vatni hjá Hitaveitu Reykdæla.
Katrín Sigurjónsdóttir, sveitarstjóri
Úrskurðurinn, sem meðan annars snýr að áhrifum starfseminnar í viðkvæmu umhverfi varðandi vatnsvernd, hefur eðli máls samkvæmt mikil áhrif á starfsemina og skapar óvissu um framtíð hennar. Á þessari stundu er áherslan á úrlausn málsins.
Fyrir samfélagið í Þingeyjarsveit er þetta ekki aðeins spurning um starfsleyfi eða stjórnsýslulega meðferð máls. Á bak við fyrirtækið er fólk og fjölskyldur sem hafa byggt afkomu sína og framtíð á því að hér sé hægt að stunda atvinnurekstur og því eðlilegt að áhyggjur vakni. Því er mikilvægt að samfélagið standi saman, öll atvinna er sveitarfélaginu mikilvæg og byggir undir velsæld samfélagsins.
Katrín Sigurjónsdóttir, sveitarstjóri