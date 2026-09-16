Vilja fá FIFA-minivöll við Grunnskólann í Lundi

Norðurþing vinnur að umsókn um svokallaðan FIFA Arena-minivöll sem fyrirhugað er að staðsetja á skólalóð Öxarfjarðarskóla í Lundi. Völlurinn yrði 20 sinnum 40 metra gervigrasvöllur með girðingu umhverfis.
KSÍ auglýsti í ágúst eftir umsóknum um þátttöku í samstarfsverkefni sambandsins og FIFA. Sveitarstjórn Norðurþings tók málið fyrir á fundi sínum 20. ágúst og lagði til að sótt yrði um völl með staðsetningu í Lundi.
Stefán Jón Sigurgeirsson, verkefnastjóri á velferðarsviði hjá Norðurþingi, segir FIFA og KSÍ greiða fyrir flutning vallarins til landsins og á uppsetningarstað. FIFA standi jafnframt straum af uppsetningu hans og öllu efni sem til þarf. Norðurþing þurfi hins vegar að útvega lóðina og undirbúa undirlagið.
Enn liggur ekki fyrir hver kostnaðarhlutur sveitarfélagsins verður en unnið er að mati á honum.
Umsóknarfrestur er til 18. september og má búast við að úthlutun fari fram í haust. Verði umsókn Norðurþings samþykkt er stefnt að uppsetningu vallarins árið 2027, að öllum líkindum yfir sumarmánuðina, að sögn Stefáns Jóns.
„Völlurinn mun nýtast á marga vegu fyrir nemendur Öxarfjarðarskóla sem og leikskólann þar,“ segir Stefán Jón og bætir við að völlurinn gæti meðal annars nýst við almenna kennslu, íþróttir, frímínútur og lengda viðveru. Þá gæti hann styrkt starf Íþróttafélagsins Þingeyings og nýst öðrum íbúum til knattspyrnuiðkunar, hreyfingar og útivistar.