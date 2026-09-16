Byggðir og bú komin út

16. september, 2026 - 11:32 Gunnar Níelsson - gunnar@vikubladid.is
Byggðir og bú Suður-Þingeyinga 2025, sem er fjórða útgáfa ritsins. Mynd aðsend
Byggðir og bú Suður-Þingeyinga 2025, sem er fjórða útgáfa ritsins. Mynd aðsend

Útgáfa bókarinnar Byggðir og bú í Suður-Þingeyjarsýslu, eða Búkollu í daglegu tali, byggir á rúmlega sextíu ára útgáfusögu. Ritið lýsir jörðum, byggingum, búfjárhaldi, ábúendum og sveitum héraðsins og varð frá upphafi fyrirmynd sambærilegra verka um land allt.

Byggðir og bú Suður-Þingeyinga 2025, sem er fjórða útgáfa ritsins, varpar jafnframt ljósi á hraðar breytingar í landbúnaði og búsetu frá síðustu útgáfu: búum hefur fækkað og þau stækkað, ferðaþjónusta og búseta án landbúnaðar aukist og frístundabyggðum fjölgað.

Ritstjóri bókarinnar, Sólrún Harpa Sveinbjörnsdóttir, segir að í bókinni sé einnig að finna sagnaþætti, ljóð, þjóðsögur og ýmislegt fleira skemmtilegt tengt jörðum og ábúendum fyrr og síðar.

Búkolla hefur fylgt kynslóðunum í sveitinni sem mikið þarfaþing og uppflettirit síðustu sextíu árin, en Sólrún man vel eftir bókinni frá sinni barnæsku í Aðaldalnum. „Ef það vantaði svar við einhverjum vangaveltum um fólk eða bæi, þá var bókinni snarast skellt á borðið,“ segir hún.

Að útgáfunni stendur Búnaðarsamband Suður-Þingeyinga en ritnefnd var skipuð Böðvari Péturssyni formanni, Sólrúnu Hörpu Sveinbjörnsdóttur ritstjóra auk Atla Vigfússonar og Guðnýjar Sverrisdóttur. Myndir af bæjum og uppsetning bókarinnar var í höndum Halldóru Kristínar Bjarnadóttur og Sólborg Matthíasdóttir tók myndir af ábúendum.

Ritið er hægt að panta á www.byggdirogbu.is og útgáfuhóf bókarinnar verður haldið í félagsheimilinu að Breiðumýri í Reykjadal fimmtudaginn 17. september kl. 20.00.

Frá þessu segir í tilkynningu frá útgefendum.

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