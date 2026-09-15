Áforma gagnaver á Bakka fyrir um 120 milljarða króna

15. september, 2026 - 20:52 Egill Páll Egilsson - egillpall@vikubladid.is
Bygging PCC á Bakka verður senn ekki eina mannvirkið á Bakka, nái fyrirætlanir um Gagnaver fram að g…
Bygging PCC á Bakka verður senn ekki eina mannvirkið á Bakka, nái fyrirætlanir um Gagnaver fram að ganga. Mynd/epe

Áform um stórt gagnaver á iðnaðarsvæðinu á Bakka við Húsavík voru kynnt á opnum fundi á Fosshótel Húsavík í dag. Samkvæmt upplýsingum sem Vísir greindi frá er áætluð fjárfesting um 120 milljarðar króna og gætu framkvæmdir hafist á fyrsta ársfjórðungi næsta árs, gangi áformin eftir.

Tilefni fundarins var kynning á vinnslutillögu að deiliskipulagi fyrir þriðja áfanga iðnaðarsvæðisins á Bakka. Fulltrúi ráðgjafarfyrirtækisins COWI kynnti skipulagstillöguna og fyrirhugaður framkvæmdaraðili gerði grein fyrir hugmyndum um gagnaver á svæðinu. Tillagan nær yfir 6,1 hektara svæði þar sem afmörkuð er ein iðnaðarlóð, tæplega 52 þúsund fermetrar að stærð.

Þóra Helgadóttir Frost, forstjóri viðskiptaþróunar hjá Akur Capital, segir samkvæmt Vísi fyrirtækið  sjá um fjárfestingu í húsnæði gagnaversins. Samkvæmt henni er gert ráð fyrir 100 megavöttum í gagnavinnslu. Akur Capital eigi jafnframt í viðræðum við bandarískt stórfyrirtæki á sviði gervigreindar um að verða viðskiptavinur versins, en ekki hafi verið greint frá nafni þess.

Vísir hefur eftir Þóru að uppbygging húsnæðisins gæti skapað 400 til 500 störf og að um 50 föst störf gætu orðið til þegar gagnaverið tæki til starfa. Viðræður við Landsvirkjun um raforku til verkefnisins séu hafnar. Í frétt mbl.is er umfang versins sagt 120 megavött. 

Norðurþing og félagið GIGA-42 undirrituðu í ágúst í fyrra viljayfirlýsingu um uppbyggingu gagnavers á Bakka. Þá var rætt um 50 megavatta fyrsta áfanga. Í upplýsingum sem hafa komið fram um fundinn í dag er Akur Capital nefnt sem aðili að uppbyggingunni, en samband þeirra áforma við fyrri viljayfirlýsinguna hefur ekki verið skýrt.

Deiliskipulagstillagan er enn á vinnslustigi. Samkvæmt Norðurþingi geta íbúar og aðrir áhugasamir komið ábendingum á framfæri í Skipulagsgátt, undir málsnúmerinu 260/2026, til 7. október.

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