Höfðinglegt boð Skógarbaðanna

Það er aldrei of oft undirstrikað hvers virði það er fyrir Verkmenntaskólann að geta leitað til atvinnulífsins og stofnana þegar kemur að hinum ýmsu námsgreinum – ekki síst varðandi verklegt nám.
Einn af þeim áföngum sem nemendur á sérnámsbraut skólans taka núna á haustönn heitir Tómstundir og afþreying á Akureyri og er þar lögð áhersla á að kynna fyrir nemendum þann ómælda akur tómstunda sem Akureyri býður upp á.
Í síðustu viku buðu Skógarböðin nemendum í tómstundaáfanganum og kennurum þeirra, Kristjáni Bergmann Tómassyni og Hörpu Friðriksdóttur, að sækja Skógarböðin heim og skella sér í bað.
Hér var sannarlega höfðinglega boðið og var mikil ánægja nemenda með heimsóknina.
Eigendum og starfsfólki Skógarbaðanna eru færðar einlægar þakkir frá nemendum, kennurum þeirra og Verkmenntaskólanum fyrir þetta góða boð og sérlega ánægjulega stund í böðunum.
HeimasíðaVMA sagði frá