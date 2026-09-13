Strætó frá Akureyri og ná ferjunni til Grímseyjar

Frá 1. október verður hægt að taka strætó frá Akureyri til Dalvíkur og ná þaðan ferjunni Sæfara til Grímseyjar. Brottför ferjunnar frá Dalvík hefur verið færð til kl. 9.15 og er breytingunni ætlað að auðvelda farþegum að nýta almenningssamgöngur á leiðinni til Grímseyjar. Áður var þessi tenging ekki möguleg.
Brottför frá Grímsey verður seinkað samhliða breytingunni. Ekki er hins vegar boðið upp á strætótengingu frá Dalvík til Akureyrar í tengslum við komu ferjunnar frá Grímsey.
Vegagerðin hefur jafnframt gert breytingar á vetraráætlun Sæfara og verður ferðum fækkað um eina yfir vetrartímann. Í september verða fjórar ferðir í boði, á mánudögum, miðvikudögum, fimmtudögum og föstudögum. Frá 1. október til 14. maí verða þrjár ferðir á viku, á mánudögum, miðvikudögum og föstudögum.
Flogið er til Grímseyjar þrisvar í viku yfir veturinn, á sunnudögum, þriðjudögum og föstudögum.