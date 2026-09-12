Ætlar sér að ná enn lengra

Auður Ósk Kristjánsdóttir, ungur og efnilegur leikmaður Völsungs, var í byrjunarliði U17 ára landsliðs Íslands sem mætti Portúgal í æfingaleik í Anadia í gær. Ísland varð að sætta sig við naumt 1–0 tap, en eina mark leiksins kom úr vítaspyrnu á 89. mínútu.
Auður Ósk var valin í landsliðshópinn sem dvelur við æfingar og keppni í Portúgal dagana 8.–14. september þar sem mótherjar Íslands eru gestgjafarnir auk Wales og Danmörku. Í samtali við Vikublaðið segir hún valið mikinn heiður og mikilvægt skref á þeirri leið að ná enn lengra í knattspyrnunni.
Landsliðsvalið kom Auði nokkuð á óvart, enda er hún á yngra ári í aldursflokknum.
„Ég var ekki mjög bjartsýn á að verða valin því æfingahópurinn var stór og góður. Tilfinningin var því geggjuð þegar ég fékk að vita að ég hefði verið valin í verkefnið,“ segir Auður.
Hún er spennt fyrir ferðinni og vonast til að öðlast dýrmæta reynslu, bæta sig sem leikmann og njóta þess að spila fyrir Íslands hönd. Í landsliðinu mun hún leika á miðjunni, þótt hún hafi aðallega verið í framlínunni með Völsungi í sumar.
„Það verður líka smá áskorun að spila á miðjunni, en ég er mjög spennt fyrir verkefninu.“
Auður segir sumarið með Völsungi hafa verið afar skemmtilegt. Unga liðið hafi staðið sig vel, þótt úrslitin hafi ekki alltaf fallið því í vil. Hún finnur sjálf fyrir miklum framförum, ekki síst þegar kemur að sjálfstraustinu.
„Ég þori betur að vera með boltann og tek betri ákvarðanir með hann,“ segir hún.
Metnaður Auðar einskorðast ekki við fótboltavöllinn því hún leikur einnig með meistaraflokki Völsungs í blaki. Það getur því verið krefjandi að samræma íþróttirnar og námið en hún er í 10. bekk Borgarhólsskóla.
„Það getur stundum verið krefjandi og kannski sérstaklega þegar blakæfingarnar byrja hjá mér því ég er líka í meistaraflokki í blaki. Ég nýti frítímann mest í að vera með vinum, fjölskyldu, fara á krossara og vera í sveitinni,“ segir Auður og bætir við að hún ætli sér að ná langt á íþróttasviðinu.
„Stærsti draumurinn er að ná eins langt og mögulegt er í fótboltanum og leika einn daginn með A-landsliði Íslands,“ segir Auður.
Að lokum á Auður einföld en áhrifarík ráð til yngri Völsungsstúlkna sem vilja feta sömu leið:
„Hafið trú á ykkur, njótið þess að spila og gefist aldrei upp.“