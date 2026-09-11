Gamla Þinghúsið í Eyjafjarðarsveit Hugmyndaþing um framtíðarnotkun

11. september, 2026 - 11:49 Margrét Þóra Þórsdóttir
Gamla þinghúsið Mynd Vbl.
Gamla þinghúsið Mynd Vbl.

Sveitarstjórn Eyjafjarðarsveitar hefur samþykkt að efna til hugmyndaþing um framtíð reitsins þar sem gamla Þinghúsið stendur í Hrafnagilshverfi. Siðast var starfandi leikskóli í húsinu.

Lögð hefur verið fram ástandsskoðun á húsinu sem gerð var í ágúst síðastliðnum af Eflu. Niðurstöður sýna að veruleg viðhalds- og endurbótaþörf er á húsinu. Að mati sveitarstjórnar er ástand hússins með þeim hætti að umfangsmiklar og kostnaðarfrekar framkvæmdir þyrfti til að koma því í viðunandi horf og telur hún ekki forsvaranlegt að ráðast í slíkar endurbætur miðað við núverandi forsendur.

Sveitarstjórn telur því rétt að horfa til framtíðar varðandi nýtingu svæðisins og samþykkir að efna til hugmyndaþings um framtíð reitsins. Markmið þess verði að kalla fram vandaðar og raunhæfar hugmyndir um uppbyggingu og nýtingu svæðisins til framtíðar.

Sveitarstjórn vísar undirbúningi slíks hugmyndaþings með íbúum til skipulagsnefndar. Stefnt er að því að hugmyndaþingið verði haldið á komandi vetri.

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