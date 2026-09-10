Ný vatnslögn styrkir kerfið og bætir brunavarnir

10. september, 2026 - 18:25 Egill Páll Egilsson - egillpall@vikubladid.is
Græna línan sýnir framkvæmdarsvæðið
Græna línan sýnir framkvæmdarsvæðið

Orkuveita Húsavíkur vinnur að lagningu um 480 metra langrar vatnslagnar frá Grundargarði, um Stóragarð og að Miðgarði. Lögnin er viðbót við núverandi vatnsveitukerfi og er ætlað að auka rekstraröryggi þess og bæta brunavarnir á svæðinu. Áætlaður kostnaður við framkvæmdina er um tólf milljónir króna.

Framkvæmdin fer fram samhliða vinnu RARIK og nýta fyrirtækin sameiginlegt skurðstæði undir lagnir sínar. Benedikt Þór Jakobsson, rekstrarstjóri Orkuveitu Húsavíkur segir nýju vatnslögnina ekki koma í stað eldri lagnar heldur sé um hreina viðbót við kerfið að ræða.

Heildarlengd lagnarinnar verður um 480 metrar. Frá Grundargarði verður lögð 100 millimetra lögn en 160 millimetra lögn í Stóragarði, á milli Grundargarðs og Miðgarðs.

„Með þessu erum við annars vegar að styrkja kerfið til að tryggja rekstraröryggi og hins vegar að bæta brunavarnir með því að setja upp nýjan brunahana,“ segir Benedikt Þór.

Áætlaður heildarkostnaður OH við vatnsveituframkvæmdina er rétt um tólf milljónir króna. Þar sem Orkuveitan og RARIK nýta sama skurðstæðið skiptist kostnaður við jarðvinnuna á milli fyrirtækjanna. Skiptingin ræðst af því hlutfalli sem lagnir hvors fyrirtækis taka í skurðsniðinu.

Farið var í verðkönnun vegna jarðvinnunnar og átti Höfðavélar ehf. á Húsavík hagstæðasta tilboðið. Fyrirtækið annast því alla jarðvinnu við framkvæmdina.

Óhjákvæmilega má gera ráð fyrir einhverri röskun á umferð meðan á verkinu stendur. Þrengingar verða meðfram skurðstæðinu og einnig við tengingu lagnarinnar út í Miðgarð. Að sögn Benedikts Þórs eru það einkum íbúar við Skálabrekku sem munu finna fyrir framkvæmdinni þegar kemur að því að tengja nýju lögnina við kerfið.

Þá má einnig búast við tímabundinni lokun fyrir vatn vegna tengingarinnar. Orkuveita Húsavíkur mun auglýsa það sérstaklega þegar nær dregur, þannig að íbúar geti gert viðeigandi ráðstafanir.

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