Ný rannsóknarstofa EFLU á Akureyri tekur til starfa

EFLA hefur opnað nýja rannsóknarstofu á Akureyri þar sem boðið verður upp á sérhæfða greiningu á myglusýnum og ráðgjöf við túlkun niðurstaðna.
Rannsóknarstofan er staðsett á starfsstöð EFLU á Akureyri og starfar samhliða rannsóknarstofu fyrirtækisins í Reykjavík, sem hefur verið starfandi um árabil. Báðar rannsóknarstofurnar taka við sýnum frá öllum landshlutum.
Sérhæfð greining á myglusýnum
Sérfræðingar EFLU hafa um árabil greint byggingarefni vegna eigin verkefna, en með nýrri rannsóknarstofu á Akureyri gefst fyrirtækinu nú tækifæri til að bjóða öðrum fagaðilum upp á sömu þjónustu.
Þjónustan getur meðal annars nýst iðnmeisturum og verktökum sem sinna úrbótum vegna raka- og mygluskemmda. Þá geta tjónamatsaðilar og dómskvaddir matsmenn nýtt sér greiningarnar í tengslum við álitamál sem varða raka og myglu í byggingum.
Auk sjálfrar sýnagreiningarinnar veitir EFLA ráðgjöf við túlkun niðurstaðna. Markmiðið er að niðurstöðurnar nýtist við mat á ástandi bygginga og við ákvarðanir um næstu skref í úrbótum.
Hreinlæti og rekjanleiki í fyrirrúmi
Á rannsóknarstofum EFLU er unnið eftir skýrum verkferlum þar sem hreinlæti og rekjanleiki eru í fyrirrúmi. Verklagið er meðal annars hannað til að draga úr hættu á krossmengun, sem er mikilvæg forsenda þess að niðurstöður greininga séu áreiðanlegar. Að greiningu lokinni fá viðskiptavinir ítarlegar upplýsingar um niðurstöðurnar. Greiningartími er að jafnaði innan við tíu virkir dagar.
Áratuga reynsla og sérþekking
Umsjón með rannsóknarstofunni á Akureyri hefur Heiðrún Eiríksdóttir, líf- og auðlindafræðingur. Hún hefur nær áratugar reynslu af greiningu myglusýna og starfaði áður hjá Náttúrufræðistofnun. Þá hefur hún aflað sér frekari sérþekkingar á greiningartækni í Hollandi.
„Ég hef starfað við greiningu myglusveppa um árabil og veit hversu mikilvægt það er að niðurstöður séu nákvæmar, áreiðanlegar og unnar af sérfræðingum með viðeigandi reynslu,“ segir Heiðrún. Hún segir slíkar niðurstöður mikilvægar fyrir fagaðila þegar kemur að mati á ástandi bygginga og ákvörðun um viðeigandi úrbætur.
„Það er því sérstaklega ánægjulegt að leiða nýja rannsóknarstofu EFLU á Akureyri og taka þátt í að styrkja þjónustuna á landsbyggðinni,“ segir Heiðrún að lokum.