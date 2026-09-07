Ólína Einarsdóttir ráðin taugalæknir

Ólína lauk læknanámi frá Háskólanum í Debrecen í Ungverjalandi. Á námsárunum starfaði hún við Sjúkrahúsið á Akureyri og að námi loknu einnig á heilsugæslunni á Dalvík og á Hlíð.
Síðar flutti Ólína til Svíþjóðar og hóf sérnám í taugalækningum í Helsingborg. Frá ársbyrjun 2024 hefur hún starfað þar sem sérfræðingur í taugalækningum, bæði við deildarstörf og á göngudeild. Hún hefur sérstakan áhuga á MS og tók meðal annars þátt í uppbyggingu MS-teymis og göngudeildar í Helsingborg árið 2023.
„Ég hlakka mikið til að hefja störf á Sjúkrahúsinu á Akureyri. Það er spennandi að fá tækifæri til að byggja upp taugagöngudeild og efla taugalækningaþjónustu á Norðurlandi, ásamt því að taka þátt í starfinu á sjúkrahúsinu. Ég hlakka sérstaklega til samstarfsins við starfsfólkið og til að byggja upp góða þjónustu til framtíðar,“ segir Ólína.
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