Ólína Einarsdóttir ráðin taugalæknir

07. september, 2026 - 17:31 Gunnar Níelsson - gunnar@vikubladid.is
Ólína Einarsdóttir hefur hafið störf sem sérfræðingur í taugalækningum við Sjúkrahúsið á Akureyri …
Ólína Einarsdóttir hefur hafið störf sem sérfræðingur í taugalækningum við Sjúkrahúsið á Akureyri Mynd sak.is

Ólína lauk læknanámi frá Háskólanum í Debrecen í Ungverjalandi. Á námsárunum starfaði hún við Sjúkrahúsið á Akureyri og að námi loknu einnig á heilsugæslunni á Dalvík og á Hlíð.

Síðar flutti Ólína til Svíþjóðar og hóf sérnám í taugalækningum í Helsingborg. Frá ársbyrjun 2024 hefur hún starfað þar sem sérfræðingur í taugalækningum, bæði við deildarstörf og á göngudeild. Hún hefur sérstakan áhuga á MS og tók meðal annars þátt í uppbyggingu MS-teymis og göngudeildar í Helsingborg árið 2023.

„Ég hlakka mikið til að hefja störf á Sjúkrahúsinu á Akureyri. Það er spennandi að fá tækifæri til að byggja upp taugagöngudeild og efla taugalækningaþjónustu á Norðurlandi, ásamt því að taka þátt í starfinu á sjúkrahúsinu. Ég hlakka sérstaklega til samstarfsins við starfsfólkið og til að byggja upp góða þjónustu til framtíðar,“ segir Ólína.

Frá þessu segir á samfélagsmiðlum SAk

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