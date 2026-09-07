2.511 undirskriftir afhentar ráðherra

Sólveig Pétursdóttir, yfirlæknir endurhæfingar á Kristnesi, og María Pálsdóttir, hælisstýra, afhentu Ölmu Möller heilbrigðisráðherra í morgun 2.511 undirskriftir þar sem skorað er á stjórnvöld að bregðast við myglu á Kristnesspítala og tryggja fjármagn til nauðsynlegs viðhalds og endurbóta á húsinu.
Kristnesspítali, sem Guðjón Samúelsson teiknaði, fagnar 100 ára afmæli á næsta ári. Á sínum tíma safnaði þjóðin fyrir helmingi byggingarkostnaðarins en húsið gegndi mikilvægu hlutverki í baráttunni við berkla. Í dag er lögð áhersla á að sögufrægt hús og umhverfi þess verði áfram vettvangur endurhæfingar.
„Það er einmitt heilunarmáttur umhverfisins sem skiptir miklu máli við endurhæfingu,“ segir í áskoruninni. Jafnframt er bent á að almenningur og góðgerðafélög hafi á sínum tíma safnað fyrir sérhannaðri endurhæfingarsundlaug á Kristnesi.
Krafa þeirra sem standa að undirskriftasöfnuninni er skýr: Endurhæfingin á Norður- og Austurlandi verði áfram byggð upp á Kristnesi en ekki flutt til Akureyrar.
Sólveig Pétursdóttir afhenti ráðherra jafnframt opið bréf um framtíð endurhæfingar á Norður- og Austurlandi.