Norðurorka - Ný dæla sett niður á Hjalteyri

07. september, 2026 - 14:26 Gunnar Níelsson - gunnar@vikubladid.is
Mynd Norðurorka
Mynd Norðurorka

Í síðustu viku var ný tegund af dælu sett ofan í borholu hitaveitunnar, HJ-20, á Hjalteyri, þegar hefðbundinni öxul dælu var skipt út fyrir ESP dælu frá SLB. Helsti munurinn er sá að bæði dælan og mótorinn sem knýr hana áfram fara ofan í holuna í stað þess að dælan sé niðri og mótorinn uppi, og öxull þar á milli. Þetta fyrirkomulag einfaldar viðhald og auk þess sendir ESP dælan frá sér ýmsar upplýsingar sem ekki fengust áður, til dæmis hita á vatni og mótor, titring, þrýsting á dælunni og vatnshæð í borholunni.

Auk þess er rekstaröryggi á Hjalteyri stórbætt því nýja dælan er mun afkastameiri en þær öflugustu sem fyrir voru í hitaveitu Norðurorku. ESP dælan getur dælt upp allt að 160 lítrum á sekúndu en áður var hámarkið 100 lítrar á sekúndu. Því verður hægt að viðhalda því magni sem er dælt upp í heild frá Hjalteyri, þegar fara þarf í viðhald á hinum tveimur holunum eða búnaður í þeim bilar.

„Við höfum verið að skipta þessum dælum út á tíma, af því að við vitum ekki hvenær þær bila. Við höfum ekki efni á því að þær bili og erum að skipta um þær á átta ára fresti. Þegar þessar öxuldælur bila þá getum við lent í því að missa niður dæluna,” segir Pétur Freyr Jónsson, yfirvélfræðingur Norðurorku.

„Þessar dælur, þær bila og það er ekkert sem er að fara að hrynja niður af því að það er ekki þessi öxull alla leið. Þá erum við komin með vöktun á þeim og getum kannski keyrt þær lengur,“ segir Pétur Freyr.

Það var  no.is sem fyrst sagði frá þessu

 
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