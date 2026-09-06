Listasafnið á Akureyri Fjórar nýjar sýningar

Fjórar nýjar sýningar voru opnaðar í Listasafninu á Akureyri og Lystigarðinum á dögunum. Sýningarnar standa yfir til 7. mars á næsta ári.
Charlotte Søeborg Ohlsen (f. 1970) er danskur myndlistarmaður og hönnuður sem lauk námi í grafískri hönnun frá Konunglegu listaakademíunni í Kaupmannahöfn. Sýning hennar ber heitið Bergmál umbreytingar: Út í garð og er staðbundin innsetning sem spannar tvö ólík rými: Listasafnið á Akureyri og Lystigarð Akureyrar. Á sýningunni eru pappírsdýr inni á safni en sams konar form úr málmi úti í garðinum, þar sem náttúran og veðrið móta yfirborð þeirra með tímanum.
Hversdagsland er yfirskrift sýningar Baldvins Ringsted. Hann er fæddur og uppalinn á Akureyri, en býr og starfar í Skotlandi. Á þessari sýningu vinnur Baldvin með nýja seríu þar sem hann notar fundin útsaumsverk til að skapa nýtt landslag þar sem hversdagslegir hlutir bera með sér þunga minninga.
Lene Zachariassen, Páll Guðmundsson og María Tórgarð standa saman að sýningunni Í snertingu þar sem náttúran er nýtt sem efniviður og innblástur. Páll vinnur í stein og svell, Lene í náttúruleg efni og textíl, og María fléttar saman hreyfingu, hljóði, vatni og ljósi í myndbandi við tónlist.
Loks má nefna sýningu með yfirskriftinni Hughrif – Litir -Form II sem byggir á safneign safnsins. Hún kafar í hvernig liti og form má nota til að vekja tilfinningar og skapa listaverk, og býður gestum að taka þátt með eigin sköpun.