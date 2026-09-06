Gleði, lærdómur og annríki í víðfemasta sveitarfélagi landsins

Katrín Sigurjónsdóttir tók við starfi sveitarstjóra Þingeyjarsveitar í byrjun ágúst. Hún segir móttökurnar hafa verið einstaklega góðar og er þegar farin að setja sig inn í fjölbreytt verkefni þessa víðfeðma sveitarfélags. Katrín vill vinna að framförum og farsælum lausnum – en ætlar líka að finna tíma til að kynnast berjalöndunum, ganga um Mývatnssveit og heimsækja Flatey.
Sveitarstjórn Þingeyjarsveitar tilkynnti í byrjun júlí að Katrín Sigurjónsdóttir hefði verið ráðin sveitarstjóri sveitarfélagsins. Alls bárust 15 umsóknir um starfið en Katrín tók formlega til starfa í byrjun ágúst.
Katrín er Borgfirðingur og kemur reynslumikil til starfa. Hún hefur áður gegnt stöðu sveitarstjóra Dalvíkurbyggðar og Norðurþings auk þess að hafa setið sem kjörinn fulltrúi í sveitarstjórn Dalvíkurbyggðar. Þá hefur hún meðal annars starfað við stjórnun og útflutning hjá Sölku-Fiskmiðlun.
Nokkrum vikum eftir að hún tók við lyklunum að sveitarstjóraskrifstofunni segir hún fyrstu kynni sín af starfinu og samfélaginu hafa verið afar góð.
„Þingeyjarsveit hefur tekið afskaplega vel á móti mér. Í starfsliðinu er úrvalsfólk í hverri stöðu og mjög notalegur starfsandi.“
Katrín segir auglýsingu sveitarfélagsins eftir nýjum sveitarstjóra hafa talað sterkt til sín. Þegar leið á vorið hafi hún fundið að sig langaði til að nýta áfram þá reynslu sem hún hefur aflað sér í sveitarstjórastarfi.
Þingeyjarsveit hafi auk þess margt til að bera sem höfði til hennar, ekki síst einstaka náttúru og þau fjölmörgu tækifæri sem felast í orku svæðisins. Þá hafi hún strax skynjað að ný sveitarstjórn væri samhent og legði sameinuð af stað inn í nýtt kjörtímabil.
„Svo ég lét á það reyna því þegar frá leið í vor fann ég að mig langaði til að nýta reynslu mína sem sveitarstjóri eitthvað áfram. Náttúran og tækifærin í orkunni eru mikið aðdráttarafl,“ segir Katrín.
Eitt af því sem hefur komið henni hvað ánægjulegast á óvart er hversu vel hafi tekist að samþætta stjórnsýslu þeirra tveggja sveitarfélaga sem sameinuðust árið 2022. Byggðarlögin haldi áfram sínum sérkennum og sjarma en á sama tíma sé sveitarfélagið að rækja lögbundnar skyldur sínar vel.
„Það er ánægjulegt að koma inn í slíkt samfélag.“
Það er í mörg horn að líta þegar nýr sveitarstjóri tekur við Þingeyjarsveit. Sveitarfélagið nær yfir um 12 þúsund ferkílómetra, eða tæp tólf prósent af flatarmáli Íslands, og innan þess eru lítil þéttbýli, víðáttumikið dreifbýli og stór óbyggð svæði.
Katrín bendir jafnframt á að Þingeyjarsveit eigi landamæri að níu öðrum sveitarfélögum og telur hún líklegt að það sé landsmet.
Hún er þó ekki alveg ókunnug landinu. Katrín hefur ferðast mikið um Ísland í gegnum tíðina og komið víða við í Þingeyjarsveit. Einn staður er þó enn eftir á listanum.
„Ég á samt eftir að koma út í Flatey og stefni á það með haustinu.“
Það verður líklega ekki erfitt fyrir nýja sveitarstjórann að finna tilefni til ferðalaga innan sveitarfélagsins. Hún segist aldrei fá nóg af íslenskri náttúru og gæti flakkað endalaust um Þingeyjarsveit. Árnar hafi allar sinn sérstaka sjarma, frá upptökum til ósa, og umhverfi þeirra sé stórkostlegt.
„Mig langar í landvarðagöngur um Mývatnssveit og að fræðast um jarðfræði svæðisins. Svo eru góð berjalönd hér í kring sem ég hlakka til að kynnast betur.“
Dæmigerður vinnudagur sveitarstjóra er vandfundinn, enda verkefnin fjölbreytt og oft ófyrirséð. Katrín segir þó starfið í grunninn ekki svo ólíkt frá einu sveitarfélagi til annars.
Fundir skipa jafnan stóran sess í vinnuvikunni. Sveitarstjórn fundar tvisvar í mánuði og á milli funda vinnur starfsfólkið að því að fylgja ákvörðunum hennar eftir. Katrín er jafnframt starfsmaður atvinnu- og nýsköpunarnefndar og segir ljóst að þar bíði ærið verkefni.
Sveitarstjóri þurfi einnig að fylgja eftir margvíslegum verkefnum utan sveitarfélagsins, þar á meðal samstarfi sveitarfélaga, störfum Alþingis, frumvörpum, umsögnum og nýrri lagasetningu.
Þrátt fyrir þétt fundadagatal vill Katrín ekki láta skrifstofuna eina eiga allan sinn tíma.
„Þar fyrir utan hef ég gaman af að fylgjast með mannlífinu í sveitunum og eltast við viðburði þannig að dagarnir geta verið langir stundum.“
Sem stjórnandi leggur Katrín áherslu á traust, sanngirni og gott samstarf. Hún lýsir sjálfri sér fyrst og fremst sem einum hluta af hópnum og segist vilja geta falið samstarfsfólki sínu verkefni í þeirri vissu að vel verði úr þeim leyst.
„Ég reyni að hlusta, sýna sanngirni og ber fullt traust til míns samstarfsfólks.“
Hún segir mikilvægt að innan starfsmannahópsins ríki samstaða og sameiginlegur vilji til að vinna að hagsmunum samfélagsins og framförum þess. Þótt sveitarstjórinn gegni vissulega leiðandi hlutverki sé árangurinn afrakstur samstarfs margra.
Utan vinnunnar tekur sveitalífið við. Katrín og eiginmaður hennar, Haukur Snorrason, eru hobbýbændur og eiga nokkrar kindur. Hún viðurkennir þó fúslega að búskapurinn lendi að mestu leyti á eiginmanninum.
„Mér finnst gaman að hafa það á hliðarlínunni enda er ég sveitastelpa.“
Katrín nýtur þess einnig að verja tíma með vinum og fjölskyldu, fara í ræktina, synda og ganga. Þegar spurt er hvort eitthvað kunni að koma fólki á óvart nefnir hún ýmis rólegheitaverkefni – en einnig dálítið af textagerð.
„Mér finnst gaman að setja saman nýja texta við gömul lög, prjóna, ráða krossgátur og púsla. Annars eru engin leyndarmál í kringum mig og hægt að lesa mig eins og opna bók.“
Eftir annasama daga hleður hún batteríin helst í gönguferðum úti í náttúrunni, ekki síst ef góðar vinkonur eru með í för. Sófinn á þó einnig sinn sess.
Ef Katrín ætti að lýsa fyrstu vikunum í nýja starfinu með aðeins þremur orðum yrðu þau „gleði, lærdómur og annríki“. Fram undan sé áframhaldandi vinna við að öðlast yfirsýn yfir starfsemi og verkefni sveitarfélagsins.
„Ég hlakka til þegar ég verð komin með betri yfirsýn yfir verkefni sveitarfélagsins og þegar stóra myndin verður orðin skýrari. Það er heilmikið að læra en mér finnst það gaman.“
Markmiðin til lengri tíma eru skýr. Þegar Katrín verður tekin aftur tali eftir eitt eða tvö ár vonast hún til að geta sagt frá því að brýn verkefni í Þingeyjarsveit hafi fengið framgang og farsælar lausnir.
Metnaðurinn nær þó lengra en að klára verkefnalista sveitarfélagsins.
„Ég vil líka geta sagt að ánægjuvog íbúanna hafi hækkað á tímabilinu, að íbúar Þingeyjarsveitar séu þeir hamingjusömustu á landinu og ánægðir með sveitarfélagið sitt,“ segir Katrín að lokum.