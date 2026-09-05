Man varla eftir því að hafa fundið upp nafnið

Sveitarfélagið Norðurþing fagnar 20 ára afmæli á þessu ári og af því tilefni er ekki úr vegi að rifja upp hvernig sveitarfélagið fékk nafn sitt. Þar kemur Húsvíkingurinn Helga Sveinbjörnsdóttir við sögu, þótt hún sjálf segist raunar vera búin að gleyma þessu að mestu.
Þegar fyrsta sveitarstjórn hins nýja sameinaða sveitarfélags kom saman í júní árið 2006 hafði verið ákveðið eftir nafnasamkeppni að það skyldi bera nafnið Norðurþing. Alls höfðu borist 13 tillögur um nafnið og var Helga dregin úr hópi þeirra sem lögðu það til.
Í bæjarblaðinu á Húsavík; Skarpi var af þessu tilefni slegið upp frétt undir fyrirsögninni „Hlýtur vegleg verðlaun fyrir nafngiftina“ og Helga kölluð „hugsuður Norðurþings“. Blaðið fór léttum höndum um málið og fagnaði því sérstaklega að fjölmiðlafólk gæti héðan í frá einfaldlega skrifað Norðurþing í stað þess að telja upp Húsavíkurbæ, Raufarhafnarhrepp, Öxarfjarðarhrepp og Kelduneshrepp í hvert sinn.
Helga sjálf þurfti hins vegar smá upprifjun þegar annað sameinað afl; Vikublaðið [Vikudagur og Skarpur] hafði samband við hana tuttugu árum síðar.
„Ég var nú búin að gleyma þessu,“ segir hún.
Aðspurð hvernig nafnið hafi komið til hennar segist hún hreinlega ekki muna það nákvæmlega.
„Eitthvað svona samkurl úr Þingeyjarsýslu og Norðurlandi. Þetta var bara einhver svona bræðingur. Ég er eiginlega mest hissa á því enn í dag að ég skuli hafa tekið þátt í þessu,“ segir Helga og hlær.
Fyrir tillöguna hlaut hún 100 þúsund krónur í peningaverðlaun auk listaverks eftir Ingunni St. Svavarsdóttur. Hundrað þúsund krónur voru ekki svo lítil upphæð árið 2006 og Helga hefur einfalda skýringu á því hvað hafi fengið hana til þátttöku.
„Mig hefur vantað peninginn,“ segir hún gáskafull.
Listaverkið hefur hins vegar ekki varðveist jafn vel og nafnið sem Helga átti þátt í að festa í sessi.
„Gripinn á ég ekki lengur og þykir skömm að segja frá því. Í einhverjum flutningunum varð gripurinn viðskila við mig. Ég veit ekkert hvað varð af honum,“ segir Helga en gripinn smíðaði Ingunn St. Svavarsdóttir úr Öxarfirði eða YST eins og hún kallar sig. Hún var einmitt listamaður Norðurþings á síðasta ári.
Nafnið hefur aftur á móti reynst heldur endingarbetra. Tuttugu árum síðar er nafnið Norðurþing löngu orðið sjálfsagður hluti af daglegu máli Þingeyinga — og sú langa upptalning sem Skarpur fagnaði að losna við árið 2006 heyrist sjaldan lengur.