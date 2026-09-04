Gulur september gengin í garð Hver grípur þig?

Í tilefni af Gulum september tekur fjölbreyttur hópur samtaka á Akureyri höndum saman og býður til notalegrar samverustundar á Birkivelli í Kjarnaskógi laugardaginn 5. september klukkan 14.00.
Yfirskriftin er:Hver grípur þig þegar á reynir?
Markmið viðburðarins er að skapa rými til að staldra við og eiga góða stund saman. Einnig að verkja vekja athygli á fjölbreyttri og gjaldfrjálsri þjónustu sem stendur fólki til boða á Akureyri og nágrenni þegar á reynir. „Veistu hvert þú getur leitað þegar þú þarft á stuðningi að halda?,“ segir í tilkynningu.
Að viðburðinum standa Aflið, Bergið Headspace, Bjarmahlíð, Frú Ragnheiður, Gley Mér Ei, Grófin Geðrækt, Hjálp 48, KAON, Kvennaathvarfið, Píeta og Sorgarmiðstöð, en öll bjóða þessi samtök upp á gjaldfrjálsa þjónustu á Akureyri.
Fulltrúar samtakanna verða á staðnum til að spjalla og kynna þjónustu sína. Gulur september er tileinkaður vitundarvakningu um geðheilbrigði og sjálfsvígsforvarnir. Með viðburðinum er minnt á mikilvægi þess að vita hvert hægt er að leita – bæði fyrir okkur sjálf og fólkið í kringum okkur.
Ketilkaffi og bakkelsi verður í boði fyrir gesti.