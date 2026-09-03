Starfsmenn Slippsins vinna að viðhaldi á Jökulsárbrúnni

Þrátt fyrir ringingar hefur verkið gengið vel Myndir www.sloppurinndng.us
Undanfarna daga hefur Slippurinn iðnaðarþjónusta unnið að viðhaldi á Jökulsárbrúnni.
Framkvæmdir hafa gengið nokkuð vel, en þó hafa orðið einhverjar tafir vegna tíðra rigninga á tímabilinu sem hafa torveldað málningarvinnuna. Þrátt fyrir það hefur náðst góður árangur í verkinu.
Þar sem brúin er einbreið þarf gott samstarf milli verktaka og vegfarenda, enda þarf reglulega að stöðva umferð tímabundið á meðan viðgerðir standa yfir.
Borið hefur á óþolinmæði hjá einstaka vegfarendum vegna tafanna.
Við hvetjum alla til að sýna starfsfólki tillitssemi og skilning. Flestir vegfarendur sýna töfunum þó góðan skilning, enda eru tímabundnar lokanir vel auglýstar hjá Vegagerðinni.
Frá þessu segir á facebooksíðu SlippsinsDNG