Húsið við Hvannavelli 10 til sölu

Húsnæði við Hvannavelli 10, áður bækistöð Hjálpræðishersins á Akureyri hefur verið auglýst til sölu. Uppsett verð er 135 milljónir króna.
Húsið er alls tæplega 530 fermetrar að stærð og stendur á tæplega 1500 fermetra lóð miðsvæðis á Akureyri. Það var byggt árið 1960 og er steypt og hlaðið.
Húsið og staðsetningin bíður uppá ýmsa möguleika. Annars vegar væri hægt að gera húsið upp að nýju sem blöndu af samkomustað og íbúðarhúsnæði, en einnig hafa verið uppi tillögur um endurbyggingu á reitnum í kjölfar niðurrifs hússins.
Töluverð vinna hefur verið lögð í teikningar og hönnun á nýju fjölbýlishúsi með bílakjallara og fylgja þær teikningar með við sölu. BB-Byggingar keyptu húsið á sínum tíma og höfðu uppi áform um að byggja þar nýtt fjölbýli.
Teikningar og hönnun á nýju fjölbýlishúsi með bílakjallara fylgja með við sölu á húsinu.