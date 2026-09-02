Opinn fundur um vestnorrænt samstarf á Amtsbókasafninu Uppfært!

02. september, 2026 - 13:35 Gunnar Níelsson - gunnar@vikubladid.is
Jón Gnarr, formaður Íslandsdeildar Vestnorræna ráðsins, mun segja frá starfi ráðsins og þeim málum s…
Jón Gnarr, formaður Íslandsdeildar Vestnorræna ráðsins, mun segja frá starfi ráðsins og þeim málum sem nú eru efst á baugi í samstarfi Íslands, Færeyja og Grænlands.

Norræna félagið á Norðurlandi býður almenningi á opinn kynningarfund um starfsemi Vestnorræna ráðsins í dag miðvikudag 2. september kl. 17:00 á Amtsbókasafninu á Akureyri.

Jón Gnarr, formaður Íslandsdeildar Vestnorræna ráðsins, mun segja frá starfi ráðsins og þeim málum sem nú eru efst á baugi í samstarfi Íslands, Færeyja og Grænlands. Að loknu erindi verða umræður og tækifæri fyrir gesti til að leggja fram spurningar.

Auk Jóns Gnarr verða allir þingmenn Íslandsdeildarinnar á staðnum; þau Ingibjörg Davíðsdóttir, Jens Garðar Helgason, Ása Berglind Hjálmarsdóttir, Sigurjón Þórðarson og Jón Gunnarsson. Ritari Íslandsdeildar, Hildur Edwald og framkvæmdastjóri Vestnorræna ráðsins, Lárus Valgarðsson munu einnig mæta.

Vestnorræna ráðið er samstarfsvettvangur þjóðþinga og ríkisstjórna Íslands, Færeyja og Grænlands um sameiginleg málefni vestnorrænu landanna.

Allir eru velkomnir og aðgangur er ókeypis.

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