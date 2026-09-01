Endurbætur á stjórnsýsluhúsinu hefjast á næsta ári

Sveitarstjórn Norðurþings samþykkti samhljóða á fundi sínum á fimmtudag að stefnt verði að því að endurbætur á stjórnsýsluhúsinu að Ketilsbraut 7–9 hefjist árið 2027.
Gert verður ráð fyrir framkvæmdunum í fjárhags- og fjárfestingaáætlunum næsta árs. Skipulags- og framkvæmdaráði hefur jafnframt verið falið að áfangaskipta endurbyggingunni og leggja fram áætlun eigi síðar en í október.
Bergþór Bjarnason sveitarstjóri sagði skýran og eindreginn vilja núverandi meirihluta standa til þess að hefja framkvæmdir á næsta ári.
„Stefnan hefur verið tekin, nú höfum við sett kúrsinn og við fylgjum honum til enda,“ sagði Bergþór og bætti við að gert yrði ráð fyrir verulegu fjármagni til verksins á næsta ári.
Fyrsti áfanginn felst að sögn Bergþórs í nauðsynlegum jarðvegs- og utanhússframkvæmdum. Meðal annars verði ráðist í drenun, skipt um þak og glugga og önnur verk unnin sem nauðsynleg séu til að tryggja húsið til framtíðar. Í framhaldinu verði farið í endurbætur innanhúss og húsnæðið lagað að nútímaþörfum og kröfum um gott starfsumhverfi.
Gert er ráð fyrir að um tveir þriðju hlutar hússins, rúmlega 800 fermetrar, verði nýttir undir stjórnsýslu sveitarfélagsins. Þriðjungur þess verði nýttur fyrir aðra starfsemi á vegum Norðurþings.
Minnihlutinn kallaði eftir frekari gögnum
Aldey Unnar Traustadóttir fagnaði því að samstaða hefði náðst um framkvæmdirnar en gagnrýndi að fulltrúar minnihlutans hefðu ekki fengið kostnaðarupplýsingar eða heildaryfirsýn áður en þeir voru beðnir um að afgreiða tillöguna.
„Ég hefði bara viljað fá sömu gögn í hendurnar og meirihlutinn áður en ég á að greiða atkvæði, því ég er jú kjörinn fulltrúi líka,“ sagði Aldey.
Fulltrúar meirihlutans bentu á móti á að með samþykktinni væri fyrst og fremst verið að marka stefnu og tryggja að verkefnið færi inn í fjárhagsáætlunarvinnuna. Endanleg kostnaðaráætlun lægi ekki fyrir og yrði málið unnið áfram innan skipulags- og framkvæmdaráðs áður en fjárhagsáætlun kæmi til afgreiðslu.
Segir frestunina kosta 30 milljónir
Ágúst Sigurður Óskarsson, fulltrúi M-lista Samfélagsins, tók undir gagnrýni Aldeyjar um skort á gögnum en lýsti jafnframt fullum stuðningi við framkvæmdirnar.
„Þetta er gott mál og þetta er mál sem við í M-lista Samfélagsins bárum svolítið á herðum okkar fyrri hluta ársins. Okkur finnst eins og við höfum sannfært aðra um að ganga til liðs við okkur,“ sagði Ágúst.
Hann lagði einnig fram bókun þar sem fram kemur að stjórnsýsla Norðurþings hafi flutt úr húsinu í byrjun árs 2024 vegna ófullnægjandi loftgæða. Stjórnsýslan hefur síðan verið í bráðabirgðahúsnæði sem kostar, samkvæmt bókuninni, 30 milljónir króna í leigu á ári.
Ágúst sagði ákvörðun um að fresta endurbótunum í mars síðastliðnum hafa í för með sér eins árs seinkun og 30 milljóna króna viðbótarkostnað vegna leigu.
Tillagan var að lokum samþykkt samhljóða og vísað til frekari úrvinnslu í skipulags- og framkvæmdaráði.