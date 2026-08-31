Opinn fundur um vestnorrænt samstarf á Amtsbókasafninu

Norræna félagið á Norðurlandi býður almenningi á opinn kynningarfund um starfsemi Vestnorræna ráðsins miðvikudaginn 2. september kl. 17:00 á Amtsbókasafninu á Akureyri.
Jón Gnarr, formaður Íslandsdeildar Vestnorræna ráðsins, mun segja frá starfi ráðsins og þeim málum sem nú eru efst á baugi í samstarfi Íslands, Færeyja og Grænlands. Að loknu erindi verða umræður og tækifæri fyrir gesti til að leggja fram spurningar.
Vestnorræna ráðið er samstarfsvettvangur þjóðþinga og ríkisstjórna Íslands, Færeyja og Grænlands um sameiginleg málefni vestnorrænu landanna.
Allir eru velkomnir og aðgangur er ókeypis.