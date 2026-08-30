Um hundrað manns studdu málstaðinn norðan heiða

Um eitt hundrað manns komu saman við Skautahöllina á Akureyri fyrir viku og gengu eða hlupu til stuðnings hlaupurum Reykjavíkurmaraþonsins til minningar og áheita í málstað Sólveigar Huldu og barnabarns hennar litlu Sólveigar Huldu.
Það var mögnuð appelsínugul fylking úr samfélaginu okkar sem spretti af stað frá höllinni segir á vef Skautafélags Akureyrar, en í hópnum mátti sjá sjálfboðaliða, dómara, leikmenn, stjórnarfólk, fjölskyldu, vini og velunnara Sólveigar og fjölskyldu.
Gengið var upp Miðhúsabraut, norður Þórunnarstræti að sjúkrahúsinu, niður Spítalaveginn og suður Aðalstrætið og endað í höllinni þar sem grillaðar pylsur og drykkir biðu þátttakenda. „Það er óhætt að segja að þetta var góð stund, þar sem ungir sem aldnir komu saman, elsti að nálgast 95 árin og yngsta rétt 3 mánaða. Það var gott að hittast, hreyfa sig og njóta stundarinnar í minningu Sollu.“
Tæplega 9 milljónir króna söfnuðust í Reykjavíkurmaraþoninu í hlaupahópnum Til minningar um Sólveigu Huldu