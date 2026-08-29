Rekstri Fjallalambs bjargað

Viðræður eru hafnar milli stéttarfélagsins Framsýnar og Fjallalambs hf. um kaup og kjör starfsmanna í sláturhúsi fyrirtækisins fyrir haustvertíðina. Stefnt er að því að klára samninga áður en sláturtíð hefst í byrjun september.
Töluverð óvissa hefur ríkt um framhald rekstursins vegna erfiðleika undanfarin ár en fyrir lá að Byggðastofnun myndi ekki afskrifa skuldir Fjallalambs. Nýir fjársterkir aðilar hafa nú komið til liðs við fyrirtækið og tryggt áframhaldandi rekstur. Guðmundur Kristjánsson, kenndur við Brim og Jim Radcliffe keyptu hvor um sig fimmtungshlut í félaginu.
Stefnt er að því að slátra um 23 þúsund fjár á komandi hausti. Kjarnafæði Norðlenska hefur keypt allt kjöt sem í boði er og unnið það áfram.