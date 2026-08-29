Rekstri Fjallalambs bjargað

29. ágúst, 2026 - 10:47 Margrét Þóra Þórsdóttir
Sláturtíð hjá Fjallalambi hefst í byrjun september.
Sláturtíð hjá Fjallalambi hefst í byrjun september.

Viðræður eru hafnar milli stéttarfélagsins Framsýnar og Fjallalambs hf. um kaup og kjör starfsmanna í sláturhúsi fyrirtækisins fyrir haustvertíðina. Stefnt er að því að klára samninga áður en sláturtíð hefst í byrjun september.

Töluverð óvissa hefur ríkt um framhald rekstursins vegna erfiðleika undanfarin ár en fyrir lá að Byggðastofnun myndi ekki afskrifa skuldir Fjallalambs. Nýir fjársterkir aðilar hafa nú komið til liðs við fyrirtækið og tryggt áframhaldandi rekstur. Guðmundur Kristjánsson, kenndur við Brim og Jim Radcliffe keyptu hvor um sig fimmtungshlut í félaginu.

Stefnt er að því að slátra um 23 þúsund fjár á komandi hausti. Kjarnafæði Norðlenska hefur keypt allt kjöt sem í boði er og unnið það áfram.

Til baka

Nýjast

  • Á skemmtiferðaskipi um heimsins höf

    • 29.08.2026
    Í vélstjórnarnáminu í VMA á árunum 2009-2012 heillaðist Samúel Örn Pétursson (f. 1993) af skemmtiferðaskipunum sem komu hvert á fætur öðru til Akureyrar og hann dreymdi þá um að síðar á lífsleiðinni myndi hann verða í brúnni á skemmtiferðaskipi. Sá draumur rættist rúmum áratug síðar.

  • Mygla kom upp í Hlíðarskóla

    • 29.08.2026
    „Þetta er vissulega högg fyrir skólastarfið og setur ákveðið strik í reikninginn, en við verðum bara að sníða okkur stakk eftir vexti og við erum góð i þvi,“ segir Valdimar Heiðar Valsson skólastjóri í Hlíðarskóla. Mygla kom í ljós í eldhúsi í einu af þremur húsum sem skólinn hefur til umráða á miðvikudag í liðinni viku. Skólastarf hófst nú síðastliðinn mánudag.

  • Rekstri Fjallalambs bjargað

    • 29.08.2026
    Viðræður eru hafnar milli stéttarfélagsins Framsýnar og Fjallalambs hf. um kaup og kjör starfsmanna í sláturhúsi fyrirtækisins fyrir haustvertíðina. Stefnt er að því að klára samninga áður en sláturtíð hefst í byrjun september.

  • Betri almenningssamgöngur

    • 29.08.2026
    Nú er hægt að ferðast með almenningssamgöngum frá Akureyri og áfram til Hríseyjar með tengingu milli strætóleiðar 78 og Hríseyjarferjunnar. Þetta auðveldar bæði íbúum og gestum að komast til og frá eyjunni án þess að vera á eigin bíl.

  • Borgarhólsskóli lifnar við á ný

    • 28.08.2026
    -Alls hefja 286 nemendur skólaárið – þar af 34 nemendur í 1. bekk

  • Fögnum saman á Akureyrarvöku!

    • 28.08.2026
    Í ár fögnum við 164 ára afmæli Akureyrarbæjar sem hefur í gegnum árin þróast frá því að vera lítið verslunarþorp yfir í öflugt og fjölbreytt samfélag sem veitir þjónustu langt út fyrir bæjarmörkin.

  • 100 viðburðir á Akureyrarvöku

    • 28.08.2026
    Á Akureyrarvöku verður afmæli Akureyrarbæjar fagnað með litríkri menningardagskrá frá föstudegi fram á laugardagskvöld. Liðlega hundrað viðburðir af öllumstærðum og gerðum eru í boði.

  • Nýtt leikár Leikfélags Akureyrar Bráðfyndið samtímaverk fyrst í röðinn

    • 28.08.2026
    Nýtt leikár Leikfélags Akureyrar hófst á fyrsta samlestri á Fasteignamartröðinni, bráðfyndnu samtímaverki eftir litháenska leikskáldið Gabrielé Labanauskaitė. Verkið var valið besta erlenda leikritið í Þýskalandi árið 2021.

  • Haustsöfnun Barnaheilla hefst með sölu á Vigdísarstokki

    • 28.08.2026
    Barnaheill – Save the Children á Íslandi hófu árlega haustsöfnun sína í gær, fimmtudaginn 27. ágúst, með sölu á vönduðum spilastokki sem var unninn í samvinnu við Rán Flygenring með myndum úr verki hennar Vigdís: Bókin um fyrsta konuforsetann.
Sjá meira