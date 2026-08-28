Haustsöfnun Barnaheilla hefst með sölu á Vigdísarstokki

28. ágúst, 2026 - 16:54 Gunnar Níelsson - gunnar@vikubladid.is
Frú Vigdís Finnbogadóttir veitir stokknum móttöku frá Tótlu I. Sæmundsdóttur framkvæmdastjóra Barna…
Frú Vigdís Finnbogadóttir veitir stokknum móttöku frá Tótlu I. Sæmundsdóttur framkvæmdastjóra Barnaheilla Myndir Aðsendar

Barnaheill – Save the Children á Íslandi hófu árlega haustsöfnun sína í gær, fimmtudaginn 27. ágúst, með sölu á vönduðum spilastokki sem var unninn í samvinnu við Rán Flygenring með myndum úr verki hennar Vigdís: Bókin um fyrsta konuforsetann.

 
Allur ágóði af sölunni rennur til alþjóðlegra verkefna Barnaheilla sem styðja börn sem búa við ofbeldi, fátækt og takmarkað aðgengi að menntun og vernd. Um er að ræða fallega gjafavöru með mikilvægan tilgang.
 
„Ég er þakklát fyrir áratuga framlag samtakanna í þágu réttinda, verndar og velferðar barna, bæði á Íslandi og víða um heim,“ sagði Halla Tómasdóttir, annar kvenforsetinn í sögu Íslands, þegar hún veitti fyrsta Vigdísarstokknum viðtöku á Bessastöðum í gær.
 
Verndari Barnaheilla frá upphafi
Vigdís Finnbogadóttir tók þátt í stofnun félagsins á Íslandi árið 1989 og er nafn Barnaheilla úr hennar smiðju. Vigdís hefur verið verndari samtakanna frá upphafi.
Allur ágóði af sölu stokksins rennur til alþjóðlegra verkefna Barnaheilla í Síerra Leóne, Madagaskar, Tansaníu og Írak, þar sem Barnaheill vinna mikilvæg verkefni sem styðja börn sem búa við stríð, ofbeldi, fátækt og takmarkað aðgengi að menntun.
Með Vigdísarstokknum vilja Barnaheill heiðra framlag Vigdísar og þau gildi sem hún hefur alla tíð staðið fyrir; jafnrétti, sjálfbærni, menntun og virðingu fyrir öllum börnum.
Hægt verður að kaupa Vigdísarstokkinn hér Vigdísarstokkur - Barnaheill  Auk þess mun sölufólk víðsvegar um landið ganga í hús og selja spilastokkinn fyrir utan verslanir og verslunarkjarna.
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