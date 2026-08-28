Fögnum saman á Akureyrarvöku!

28. ágúst, 2026 - 18:08 Berglind Ósk Guðmundsdóttir
Berglind Ósk Guðmundsdóttir skirfar
Berglind Ósk Guðmundsdóttir skirfar

Í ár fögnum við 164 ára afmæli Akureyrarbæjar sem hefur í gegnum árin þróast frá því að vera lítið verslunarþorp yfir í öflugt og fjölbreytt samfélag sem veitir þjónustu langt út fyrir bæjarmörkin.

Við erum þjónustumiðstöð fyrir Norðurland allt og höfum ákveðnum borgarskyldum að gegna gagnvart landsmönnum öllum. Við erum sjávarútvegsbær með sterkar rætur, mikilvægt athafnasvæði fjölbreytts atvinnulífs og sífellt vaxandi miðstöð norðurslóðamála. Við erum skólabær sem spannar allan menntaskalann, við höfum mikilvægt hlutverk í heilbrigðisþjónustu, við erum íþróttabær með fyrirmyndar íþróttaaðstöðu. Síðast en ekki síst erum við menningarbær með metnaðarfullum menningarstofnunum og kraftmiklu listasamfélagi.

Það er ekki síst þessi fjölbreytileiki sem gerir Akureyrarvöku að jafn glæsilegri afmælishátíð og raun ber vitni. Dagskráin hefst í dag og á morgun, sjálfan afmælisdag sveitarfélagsins, nær hátíðin hápunkti sínum.

Akureyrarvaka og áherslur hennar sýna okkur á skýran hátt hver við erum. Á Akureyri er samfélag hæfileikaríks fólks með ólíkan bakgrunn, ólíka sýn og ólík áhugamál. Í dagskránni má til að mynda finna íþróttaviðburði, tónleika, listsýningar, froðudans, ljóðaupplestur, skemmtun fyrir alla fjölskylduna, vísbendingar um sögu bæjarins og hugmyndir um framtíðina. Á dagskránni eru ríflega hundrað viðburðir sem endurspegla á einstaklega skýran hátt breiddina, sköpunarkraftinn og fjölbreytnina í samfélaginu okkar.

Mín hvatning til íbúa og gesta okkar á Akureyrarvöku er einföld: kynnið ykkur dagskrána á vefnum akureyrarvaka.is, veljið nokkra viðburði sem þið viljið ekki missa af og gefið ykkur svo tíma til að vera á ferðinni fram á kvöld og njótið stemmningarinnar. Leyfið Akureyrarvöku einfaldlega að koma ykkur á óvart.

Góða skemmtun og sjáumst á Akureyrarvöku!

 
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