Nýtt leikár Leikfélags Akureyrar Bráðfyndið samtímaverk fyrst í röðinn

Nýtt leikár Leikfélags Akureyrar hófst á fyrsta samlestri á Fasteignamartröðinni, bráðfyndnu samtímaverki eftir litháenska leikskáldið Gabrielé Labanauskaitė.
Verkið var valið besta erlenda leikritið í Þýskalandi árið 2021.
Fasteignamartröðin fjallar á grátbroslegan hátt um ferðalag ungrar konu sem ákveður að kaupa sína fyrstu íbúð eftir sambandsslit og lendir í frumskógi bankastarfsmanna, fasteignasala og lánardrottna.
Urður Bergsdóttir fer með aðalhlutverkið og leikstjóri er Adolf Smári Unnarsson. Frumsýning verður 9. október og standa sýningar út nóvember.