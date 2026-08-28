Nýtt leikár Leikfélags Akureyrar Bráðfyndið samtímaverk fyrst í röðinn

28. ágúst, 2026 - 17:15 Margrét Þóra Þórsdóttir
Fasteignamartöðin verður fyrsta leikverk Leikfélags Akureyrar í nýju leikári. Myndin er tekin á fyrs…
Fasteignamartöðin verður fyrsta leikverk Leikfélags Akureyrar í nýju leikári. Myndin er tekin á fyrsta samlestri.

Nýtt leikár Leikfélags Akureyrar hófst á fyrsta samlestri á Fasteignamartröðinni, bráðfyndnu samtímaverki eftir litháenska leikskáldið Gabrielé Labanauskaitė.

Verkið var valið besta erlenda leikritið í Þýskalandi árið 2021.

Fasteignamartröðin fjallar á grátbroslegan hátt um ferðalag ungrar konu sem ákveður að kaupa sína fyrstu íbúð eftir sambandsslit og lendir í frumskógi bankastarfsmanna, fasteignasala og lánardrottna.

Urður Bergsdóttir fer með aðalhlutverkið og leikstjóri er Adolf Smári Unnarsson. Frumsýning verður 9. október og standa sýningar út nóvember.

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