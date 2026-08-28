100 viðburðir á Akureyrarvöku

28. ágúst, 2026 - 17:46 Margrét Þóra Þórsdóttir
Eitthvað fyrir alla á Akureyrarvöku
Eitthvað fyrir alla á Akureyrarvöku

Á Akureyrarvöku verður afmæli Akureyrarbæjar fagnað með litríkri menningardagskrá frá föstudegi fram á laugardagskvöld. Liðlega hundrað viðburðir af öllum
stærðum og gerðum eru í boði.

Á föstudag verða meðal annars opnaðar nýjar sýningar í Iðnaðarsafninu og Mjólkurbúðinni og meðal hápunkta um kvöldið er rómantísk stemning á Rökkurró í Lystigarðinum og Froðudans í Sundlaug Akureyrar með rapparanum Saint Pete og raftónlistarmanninum Pitenz.

Laugardagurinn verður pakkaður af viðburðum frá morgni til kvölds. Víkingatjaldbúðir með víkingamarkaði, hólmgöngu,vopnaskaki og leikjum verða frá kl.11-18.30 á laugardag á MA-flötinni svokölluðu og tjaldbúðirnar verða einnig opnar almenningi frá kl. 11-14.30 á sunnudag.

Húni II fer í ókeypis fjölskyldusiglingu að morgni laugardagsins,boðið verður upp á götumarkað áRáðhústorgi eftir hádegið, Jón Jónsson verður með söngskemmtun í Hofi, Sinfóníuhljómsveit Norðurlands leikur tónlist úr Pétri og úlfinum á sama stað, Skógarlundur fagnar afmæli með opnu húsi og þrjár nýjar sýningar verða opnaðar í Listasafninu.Of langt mál yrði að telja upp alla liðlega 100 viðburði helgarinnar en fjörið eykst bara þegarlíður að kvöldi.

Þá verður ball í Göngugötunni með Ágústi Brynjars og hljómsveit en áður kemur Kalli Örvars öllum í gírinn með gamansögum og söng. Loks verður hin eina sanna Bríet með útiball fyrir utan Múlaberg ímiðbænum.

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