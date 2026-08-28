Heimahöfn háskólakennslu opnuð formlega

Heimahöfn háskólakennslu, sem er samstarfsverkefni allra háskóla landsins og hefur það að markmiði að efla hæfni í háskólakennslu og styðja við faglega þróun kennara, var opnuð formlega af Loga Einarssyni menningar-, nýsköpunar- og háskólaráðherra mánudaginn 17. ágúst síðastliðinn.
Markmið verkefnisins er að styðja við faglega þróun á sviði háskólakennslu með opnum starfsþróunarnámskeiðum á netinu, bæði á íslensku og ensku. Verkefnið er unnið með styrk frá Menningar-, nýsköpunar- og háskólaráðuneytinu.
Í tilefni opnunarinnar var haldið málþing þar sem þemað var mikilvægi faglegrar kennsluþróunar í háskólum. Á málþinginu var fjallað um mikilvægi kennsluþróunar í háskólum, alþjóðlega strauma á sviðinu og framtíðarsýn um samstarf og gæði í íslensku háskólakerfi. Meðal þeirra sem tóku til máls voru Logi Einarsson, menningar-, nýsköpunar- og háskólaráðherra, Guðrún Geirsdóttir, prófessor og fagstjóri Kennslumiðstöðvar Háskóla Íslands, og dr. Auðbjörg Björnsdóttir, forstöðumaður Kennslu- og upplýsingatæknimiðstöðvar Háskólans á Akureyri. Helena Sigurðardóttir, kennsluráðgjafi í Háskólanum á Akureyri og John Baird, kennsluráðgjafi í Háskólanum í Reykjavík.
Skýr vilji til aukins samstarfs
Í tengslum við málþingið tóku fundargestir, sem komu frá öllum háskólum landsins, þátt í rafrænni könnun um stöðu og framtíð kennsluþróunar í íslenskum háskólum.
Niðurstöðurnar sýndu afgerandi samhljóða viðhorf meðal þátttakenda varðandi mikilvægi þess að efla kennsluþróun til að bæta gæði náms og kennslu og að þróuð verði samræmd nálgun á sviðinu milli háskóla.
Þegar spurt var hvað myndi helst njóta góðs af auknu samstarfi háskóla nefndu flestir starfsþróun háskólakennara, sameiginleg úrræði og sérfræðiþekkingu, sem og tengslanet og samfélög þvert á stofnanir. Í opnum svörum um mikilvægustu skrefin á næstu 12 mánuðum komu fram fjölbreyttar en samhljóma áherslur. Þar á meðal var aukið svigrúm kennara til að sinna kennsluþróun, tenging kennslu við launa- og framgangskerfi, formlegt samstarf háskóla, hugsanlega með aðkomu ráðuneytis, og áframhaldandi stuðningur við og innleiðing Heimahafnar. Þátttakendur lýstu jafnframt eindregnum vilja til samstarfs.
Nánari upplýsingar um Heimahöfn háskólakennslu og námsframboð verða birtar á næstu vikum.