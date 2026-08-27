Tónleikar til að vekja athygli á málefnum Kristnesspítala

27. ágúst, 2026 - 10:08 Margrét Þóra Þórsdóttir
Enginn aðgangseyrir er að tónleikunum en frjáls framlög er vel þegin
Enginn aðgangseyrir er að tónleikunum en frjáls framlög er vel þegin

Flestir hafa heyrt af mygli á Kristnesspítala sem haft hefur í för með sér að endurhæfing á vegum SAk sem þar hefur verið stunduð í áratugi með góðum árangri er í tvísýnu.

Búið var að koma þar upp sérhæfðri endurhæfingarsundlaug á staðnum. Umhverfið umhverfis spítalann er einnig fallegt og gróið og hafði heilunarmátt í sjálfu sér.

Viljum gera allt sem í okkar valdi stendur

„Nú stefnir í það að endurhæfingin verði flutt til Akureyrar og enginn veit hvað verður um húsið sem verður 100 ára á næsta ári. Við erum ansi mörg sem erum ósátt við þessa málavöxtu og viljum gera allt sem í okkar valdi stendur til að sannfæra stjórnvöld um að þarna eigi endurhæfingin heima. Einnig langar okkur að gera eitthvað jákvætt og skemmtilegt til að vekja athygli á málstaðnum og okkur datt í hug að henda í tónleika sunnan við spítalabygginguna.

Ríflega 2500 undirskriftir

Búið er að safna 2511 undirskriftum til bjargar endurhæfingunni á Kristnesi og buðum við heilbrigðisráðherra Ölmu Möller að koma og taka á móti þeim á tónleikunum en hún kemst ekki. Þá förum við til hennar við tækifæri,“ segir í tilkynningu frá Maríu Pálsdóttur, sem send er fyrir hönd bráttuhóps um varðveislu Kristnesspítala.

Exton lánar okkur hljóðkerfið endurgjaldslaust og  tónlistarmenn/hljómsveitir taka lagið endurgjaldslaust fyrir málstaðinn.

Enginn aðgangseyrir er að tónleikunum en frjáls framlög er vel þegin svo hægt sé að greiða hljóðmanni.

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