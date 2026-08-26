Fræðsla í upplýsingaöryggi fyrir eldri borgara

Föstudaginn 28. ágúst n.k. mun Sparisjóðurinn í samstarfi við Símenntun Háskólans á Akureyri (SMAHA) og Félag eldri borgara á Akureyri bjóða upp á fræðslu í upplýsingaöryggi fyrir eldri borgara í félagsmiðstöðinni Birtu, Bugðusíðu 1 á Akureyri og hefst hún klukkan 14:00.
Óli Birgir Birgisson sem er verkefnastjóri í upplýsingatækni hjá Sambandi íslenskra sparisjóða (SÍSP) verður með fræðsluna.
Viðburðurinn er opinn öllum eldri borgurum og kostar ekkert.
Boðið verður upp á kaffi og með því.
Vonumst við til að sjá sem flesta.
Óli Birgir Birgisson verkefnastjóri í upplýsingatækni hjá SÍSP
Nánar um fræðsluna:
Undanfarin ár hafa netsvik og blekkingar á netinu aukist verulega og eru eldri borgarar oft í áhættu. Svindlarar nýta sér traust og reynsluleysi í stafrænum samskiptum til að komast yfir persónuupplýsingar eða fjármuni. Með einfaldri og aðgengilegri fræðslu getum við hjálpað eldri borgurum að þekkja varúðarmerkin, forðast hættur og nota tæknina á öruggan hátt. Óli Birgir Birgisson verkefnastjóri í upplýsingatækni hjá SÍSP fer yfir hvað ber að varast í þessum málum á einfaldan og þægilegan hátt.
Erindið tekur um 1 klukkustund.
Frá þessu segir í tilkynningu