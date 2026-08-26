Fræðsla í upplýsingaöryggi fyrir eldri borgara

26. ágúst, 2026 - 10:28 Gunnar Níelsson - gunnar@vikubladid.is
Föstudaginn 28. febrúar mun Sparisjóðurinn í samstarfi við Símenntun Háskólans á Akureyri (SMAHA) og…
Föstudaginn 28. febrúar mun Sparisjóðurinn í samstarfi við Símenntun Háskólans á Akureyri (SMAHA) og Félag eldri borgara á Akureyri bjóða upp á fræðslu í upplýsingaöryggi fyrir eldri borgara í félagsmiðstöðinni Birtu, Bugðusíðu 1 á Akureyri

Föstudaginn 28. ágúst n.k.  mun Sparisjóðurinn í samstarfi við Símenntun Háskólans á Akureyri (SMAHA) og Félag eldri borgara á Akureyri bjóða upp á fræðslu í upplýsingaöryggi fyrir eldri borgara  í félagsmiðstöðinni Birtu, Bugðusíðu 1 á Akureyri og hefst hún klukkan 14:00.

Óli Birgir Birgisson sem er verkefnastjóri í upplýsingatækni hjá Sambandi íslenskra sparisjóða (SÍSP) verður með fræðsluna.

Viðburðurinn er opinn öllum eldri borgurum og kostar ekkert.

Boðið verður upp á kaffi og með því.

Vonumst við til að sjá sem flesta.

Óli Birgir Birgisson verkefnastjóri í upplýsingatækni hjá SÍSP

Nánar um fræðsluna:

Undanfarin ár hafa netsvik og blekkingar á netinu aukist verulega og eru eldri borgarar oft í áhættu. Svindlarar nýta sér traust og reynsluleysi í stafrænum samskiptum til að komast yfir persónuupplýsingar eða fjármuni. Með einfaldri og aðgengilegri fræðslu getum við hjálpað eldri borgurum að þekkja varúðarmerkin, forðast hættur og nota tæknina á öruggan hátt. Óli Birgir Birgisson verkefnastjóri í upplýsingatækni hjá SÍSP fer yfir hvað ber að varast í þessum málum á einfaldan og þægilegan hátt.

Erindið tekur um 1 klukkustund.

 

Frá þessu segir í tilkynningu

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