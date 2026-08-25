BRÚÐKAUPSVEISLAN Gluggasýning í tilefni Akureyrarvöku 2026

25. ágúst, 2026 - 15:35 Gunnar Níelsson - gunnar@vikubladid.is
Brúðkaup Myndir aðsendar
Brúðkaup Myndir aðsendar

Í tilefni Akureyrarvöku bjóða listasysturnar Áslaug og Brynja Harðardætur Tveiten til gluggasýningar á vinnustofu Brynju í Hafnarstræti 88.

Slegið verður upp brúðkaupsveislu þar sem rómantík, ást og gleði ráða ríkjum. Í glugganum verður meðal annars þriggja hæða brúðkaupsterta, silfur og kristall, brúðarklæðnaður og önnur fínheit.

Tilgangurinn er einfaldur: Að gleðja vegfarendur og lífga upp á umhverfið. Sýningin er öllum opin og hægt er að njóta hennar allan sólarhringinn utan frá séð.

Brúðkaupsgjörningur

KÆRLEIKSGJÖRNINGUR

VIL ÉG ELSKA MIG, VIRÐA MIG OG HAFA GAMAN?

Útibrúðkaup | laugardaginn 29. ágúst kl. 15:00–15:30
Hápunktur sýningarinnar verður laugardaginn 29. ágúst þegar efnt verður til kærleiksgjörnings, hópathafnar og óformlegs útibrúðkaups.

Ekkert trúarlegt eða lögbundið – heldur kærleiks- og viljayfirlýsing um að fara vel með sig og leggja rækt við það sem gott er.

Öll eru velkomin að mæta og gifta sig sjálfum sér eða því sem hugurinn girnist. Það getur verið manneskja, vinahópur, pottaplanta, verkfæri eða bara hvað sem er sem gefur lífinu lit.

Gestir eru hvattir til að taka eitthvað táknrænt með sér, til dæmis blóm eða persónulegan hlut, mæta í brúðarklæðnaði – eða bara því sem hentar veðri og vindum.

Þau sem mæta tímanlega geta útbúið sér brúðarslör á staðnum og fengið blóm í barminn.

Að lokinni athöfn verður veisla og gleði til kl. 16:30.

Gleðilega Akureyrarvöku!

Frá þessu segir i tilkynningu.

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