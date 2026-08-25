Þrír nýir útsýnisstaðir í Holtahverfi

25. ágúst, 2026 - 11:52 Gunnar Níelsson - gunnar@vikubladid.is
Kort sem sýnir vel hvar útsýnisstaðirnir eru staðsettir Mynd akureyri.is
Kort sem sýnir vel hvar útsýnisstaðirnir eru staðsettir Mynd akureyri.is

Á vef Akureyrarbæjar segir frá þvi að nú standi yfir gerð þriggja útsýnisstaða í Holtahverfi. Verið er að smíða palla þar sem verða bekkir til að til að tilla sér á og njóta þess sem fyrir augu ber ,,hvort heldur sem er út eða fram fjörðinn eða upp til fjalla" eins og segir í áðurnefndri frétt á akureyri.is.

Pöllunum verður komið fyrir á  Hengingarklöpp, Sjávarköppum og Kríugerðisklöpp  sbr kortið hér fyrir  ofan.  Göngustígar verða svo lagðir að pöllunum.

Búast má við að fólk muni í miklu mæli notfæra sér þessa nýju aðstöðu og pallarnir verið ánægjuleg viðbót við valkosti í útvist í bæjarlandinu.

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