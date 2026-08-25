Þrír nýir útsýnisstaðir í Holtahverfi

Á vef Akureyrarbæjar segir frá þvi að nú standi yfir gerð þriggja útsýnisstaða í Holtahverfi. Verið er að smíða palla þar sem verða bekkir til að til að tilla sér á og njóta þess sem fyrir augu ber ,,hvort heldur sem er út eða fram fjörðinn eða upp til fjalla" eins og segir í áðurnefndri frétt á akureyri.is.
Pöllunum verður komið fyrir á Hengingarklöpp, Sjávarköppum og Kríugerðisklöpp sbr kortið hér fyrir ofan. Göngustígar verða svo lagðir að pöllunum.
Búast má við að fólk muni í miklu mæli notfæra sér þessa nýju aðstöðu og pallarnir verið ánægjuleg viðbót við valkosti í útvist í bæjarlandinu.