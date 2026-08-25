Sundlögin okkar

25. ágúst, 2026 - 10:10 Margrét Þóra Þórsdóttir
Karlakór Eyjafjarðar
Karlakór Eyjafjarðar

Karlakór Eyjafjarðar heldur tónleika í sundlauginni í Hrafnagilshverfi næsta fimmtudag, 27. ágúst kl. 20.00.

Tónleikarnir eru styrktir af Þjóðminjasafni Íslands og Menningar-, nýsköpunar- og háskólaráðuneytinu. Þeir eru hluti af dagskrá „Sundlaugasumars 2026" en verkefnið var sett af stað í kjölfar skráningar íslenskrar sundlaugarmenningar á lista UNESCO yfir óáþreifanlegan menningararf.

Aðgangur er ókeypis og geta gestir valið um að vera í sundlaug, heitum pottum á meðan „húsrúm leyfir, eða að standa á sundlaugarbakka.

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