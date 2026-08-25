Sundlögin okkar

Karlakór Eyjafjarðar heldur tónleika í sundlauginni í Hrafnagilshverfi næsta fimmtudag, 27. ágúst kl. 20.00.
Tónleikarnir eru styrktir af Þjóðminjasafni Íslands og Menningar-, nýsköpunar- og háskólaráðuneytinu. Þeir eru hluti af dagskrá „Sundlaugasumars 2026" en verkefnið var sett af stað í kjölfar skráningar íslenskrar sundlaugarmenningar á lista UNESCO yfir óáþreifanlegan menningararf.
Aðgangur er ókeypis og geta gestir valið um að vera í sundlaug, heitum pottum á meðan „húsrúm leyfir, eða að standa á sundlaugarbakka.