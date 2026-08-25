Nemendur í Jarðahitaskóla hjá Norðurorku

Nemendur úr Jarðhitaskóla Sameinuðu þjóðanna (GRÓ) heimsóttu Norðurorku til að kynna sér starfsemi fyrirtækisins og rekstur hitaveitna á svæðinu. Heimsóknir þessar hafa verið fastur liður í sumaráætlun skólans um árabil.
Sigurveig Árnadóttir og Pétur Freyr Jónsson leiddu hópinn um vinnslusvæðin á Laugalandi og Hjalteyri, þar sem dælustöðvar og borholuskúrar voru skoðaðir og tæknilegri virkni lýst.
Í aðalstöðvum Norðurorku fræddi Sigurveig um jarðhitaleit og framtíðartækifæri, Pétur Freyr sýndi stjórnkerfi hitaveitunnar og Rögnvaldur Már Helgason kynnti sögu fyrirtækisins og aðra veitustarfsemi.
Jarðhitaskóli Sameinuðu þjóðanna er hluti af GRÓ þekkingarmiðstöð og hefur á 45 árum útskrifað tæplega 900 sérfræðinga frá þróunarlöndum í rannsóknum og nýtingu jarðhita.