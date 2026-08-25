Hvernig leysum við flókin vandamál?

25. ágúst, 2026 - 11:33 Háskólinn á Akureyri
Hvernig leysum við flókin vandamál?

Sæunn, sérfræðingur hjá Rannsóknamiðstöð Háskólans á Akureyri, sótti nú í júlí námskeiðið Problem Solving & Decision Making, sem haldið var á vegum ShipCon í Palermo á Sikiley. Hún mætti á Morgunvakt Rásar 2 á dögunum þar sem hún ræddi við þáttastjórnendur um námskeiðið. Smelltu hér til að hlusta, viðtalið byrjar á mínútu 53.35.

Námskeiðið er meðal annars ætlað skólastjórnendum, kennurum og akademísku starfsfólki sem vill efla færni sína í gagnrýninni hugsun og upplýstri ákvarðanatöku. Meginmarkmið námskeiðsins voru að efla færni þátttakenda í að skilgreina og greina vandamál, finna undirliggjandi orsakir þeirra og meta mögulegar lausnir. Jafnframt var lögð áhersla á að velja og sannreyna bestu lausnina ásamt því að undirbúa innleiðingu, samskipti og eftirfylgni.

Settu upp hugsunarhattana

Mikið var um teymisvinnu á námskeiðinu og meðal hápunkta var að nota sex hugsunarhatta Edward de Bono (e. The Six Thinking Hats) til að greina og leysa vandamál í hópi. Með slíkan hatt á höfði þarf hver einasti einstaklingur að máta sig við mismunandi viðhorf gagnvart vandamálinu. Þau sem setja upp gula hattinn eiga til dæmis að vera bjartsýn og sjá möguleikana á meðan þau með rauða hattinn eiga að bregðast við vandamálinu með tilfinningar að leiðarljósi.

Dvölin á Sikiley var afar lærdómsrík og naut Sæunn þess að kynnast fólki frá fjölmörgum Evrópulöndum. Þannig gafst tækifæri til að mynda tengsl við sérfræðinga í öðrum löndum sem möguleiki er á að vinna með síðar meir. Mörg höfðu jafnframt áhuga á að heimsækja Háskólann á Akureyri.

Sæunn Gísladóttir, sérfræðingur hjá RHA, stödd á þaki dómkirkjunnar í Palermo.

 

Sæunn naut þess að sækja námskeiðið og að vera á þessari mögnuðu eyju þar sem margir, til dæmis Halldór Kiljan Laxness, hafa fundið fyrir miklum innblæstri í sköpun. Sæunn mælir með því að starfsfólk háskólans nýti sér tækifærið að sækja námskeið í gegnum Erasmus+ mobility til að sækja sér aukna þekkingu og mynda tengsl við aðra skóla.

Námskeiðið var í boði Erasmus+ mobility og var kennt af Angelu Winstanley, félagsráðgjafa með víðtæka reynslu af því að stjórna teymum á flóknum sviðum.

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