Um 100 viðburðir á Akureyrarvöku 2026

26. ágúst, 2026 - 10:41 Gunnar Níelsson - gunnar@vikubladid.is
Um 100 viðburðir á Akureyrarvöku 2026

Á Akureyrarvöku um næstu helgi verður afmæli Akureyrarbæjar fagnað með litríkri menningardagskrá frá föstudegi fram á laugardagskvöld. Liðlega hundrað viðburðir af öllum stærðum og gerðum eru í boði.

Á föstudag verða meðal annars opnaðar nýjar sýningar í Iðnaðarsafninu og Mjólkurbúðinni og meðal hápunkta um kvöldið er rómantísk stemning á Rökkurró í Lystigarðinum og Froðudans í Sundlaug Akureyrar með rapparanum Saint Pete og raftónlistarmanninum Pitenz.

Laugardagurinn verður pakkaður af viðburðum frá morgni til kvölds. Víkingatjaldbúðir með víkingamarkaði, hólmgöngu, vopnaskaki og leikjum verða frá kl. 11-18.30 á laugardag á MA-flötinni svokölluðu og tjaldbúðirnar verða einnig opnar almenningi frá kl. 11-14.30 á sunnudag. Húni II fer í ókeypis fjölskyldusiglingu að morgni laugardagsins, boðið verður upp á götumarkað á Ráðhústorgi eftir hádegið, Jón Jónsson verður með söngskemmtun í Hofi, Sinfóníuhljómsveit Norðurlands leikur tónlist úr Pétri og úlfinum á sama stað, Skógarlundur fagnar afmæli með opnu húsi og þrjár nýjar sýningar verða opnaðar í Listasafninu.

Of langt mál yrði að telja upp alla liðlega 100 viðburði helgarinnar en fjörið eykst þegar líður að laugardagskvöldi. Þá verður ball í Göngugötunni með Ágústi Brynjars og hljómsveit en áður kemur Kalli Örvars öllum í gírinn með gamansögum og söng. Loks verður hin eina sanna Bríet með útiball fyrir utan Múlaberg í miðbænum.

Kynnið ykkur hvern og einn viðburð á Akureyrarvaka.is.

Fylgstu með Akureyrarvöku á Facebooksíðu Akureyrarbæjar og Instagram.

Þetta segir í tilkynningu 

Til baka

Nýjast

  • Um 100 viðburðir á Akureyrarvöku 2026

    • 26.08.2026
    Á Akureyrarvöku um næstu helgi verður afmæli Akureyrarbæjar fagnað með litríkri menningardagskrá frá föstudegi fram á laugardagskvöld. Liðlega hundrað viðburðir af öllum stærðum og gerðum eru í boði.

  • Fræðsla í upplýsingaöryggi fyrir eldri borgara

    • 26.08.2026
    Föstudaginn 28. febrúar mun Sparisjóðurinn í samstarfi við Símenntun Háskólans á Akureyri (SMAHA) og Félag eldri borgara á Akureyri bjóða upp á fræðslu í upplýsingaöryggi fyrir eldri borgara í félagsmiðstöðinni Birtu, Bugðusíðu 1 á Akureyri og hefst hún klukkan 14:00.

  • BRÚÐKAUPSVEISLAN Gluggasýning í tilefni Akureyrarvöku 2026

    • 25.08.2026
    Í tilefni Akureyrarvöku bjóða listasysturnar Áslaug og Brynja Harðardætur Tveiten til gluggasýningar á vinnustofu Brynju í Hafnarstræti 88.

  • Þrír nýir útsýnisstaðir í Holtahverfi

    • 25.08.2026
    Á vef  Akureyrarbæjar segir frá þvi að nú standi yfir gerð þriggja útsýnisstaða í Holtahverfi.  Verið er að smíða palla þar sem verða bekkir til að til að tilla sér á og njóta þess sem fyrir augu ber ,,hvort heldur sem er út eða fram fjörðinn eða upp til fjalla" eins  og segir í áðurnefndri frétt á akureyri.is.

  • Hvernig leysum við flókin vandamál?

    • 25.08.2026
    Sæunn, sérfræðingur hjá Rannsóknamiðstöð Háskólans á Akureyri, sótti nú í júlí námskeiðið Problem Solving & Decision Making, sem haldið var á vegum ShipCon í Palermo á Sikiley. Hún mætti á Morgunvakt Rásar 2 á dögunum þar sem hún ræddi við þáttastjórnendur um námskeiðið. Smelltu hér til að hlusta, viðtalið byrjar á mínútu 53.35.

  • Við höfum engu að tapa – þess vegna segi ég já

    • 25.08.2026
    Fram til þessa hefur undirritaður haldið sig til hlés í umræðunni um þjóðaratkvæðagreiðsluna sem fram fer næsta laugardag. Ekki vegna þess að ég hafi ekki skoðun á málinu, ekki vegna þess að ég hafi ekki gert upp hug minn heldur vegna þess að mér þykir þetta vera mál þjóðarinnar, fólksins í landinu sem á skilið að taka upplýsta og yfirvegaða ákvörðun án afskipta stjórnmálanna, peningaaflanna eða annarra sérhagsmunafla.

  • Sundlögin okkar

    • 25.08.2026
    Karlakór Eyjafjarðar heldur tónleika í sundlauginni í Hrafnagilshverfi næsta fimmtudag, 27. ágúst kl. 20.00.

  • Nemendur í Jarðahitaskóla hjá Norðurorku

    • 25.08.2026
    Nemendur úr Jarðhitaskóla Sameinuðu þjóðanna (GRÓ) heimsóttu Norðurorku til að kynna sér starfsemi fyrirtækisins og rekstur hitaveitna á svæðinu. Heimsóknir þessar hafa verið fastur liður í sumaráætlun skólans um árabil.

  • Það eru breyttir tímar

    • 24.08.2026
    Afi minn hét Þóroddur Jónasson. Hann var lengi héraðslæknir á Breiðumýri í Reykjadal og lést árið 1994. Ég leit mjög upp til hans.
Sjá meira