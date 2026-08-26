Sláturtíð hefst hjá Kjarnafæði Norðlenska í næstu viku

26. ágúst, 2026 - 18:02 Margrét Þóra Þórsdóttir
Sláturtíð hefst hjá KN eftir viku miðvikudaginn 2 sept.
Sláturtíð hefst hjá KN eftir viku miðvikudaginn 2 sept.

Sláturtíð hefst hjá Kjarnafæði Norðlenska í sláturhúsinu á Húsavík í næstu viku, miðvikudaginn 2. september Sigmundur Hreiðarsson framleiðslustjóri segir að áætlað sé að heldur færra fé verði slátrað nú á komandi hausti miðað við í fyrrahaust, eða um 87 þúsund fjár. Í fyrra var slátrað tæplega 88.300 fjár. Sláturtíð stendur út október, síðasti dagur verður þann þrítugasta.

„Ráðningar gengu vel, þetta eru í allt 122 manns sem eru ráðin í ár, þannig að „ferðaskrifstofan“ okkar hefur haft í nógu að snúast og hefur staðið sig frábærlega vel. Þjóðernin eru 13 þetta árið og við erum svo heppin að 90 % af þeim sem til okkar koma hafa komið áður og sumir ár eftir ár,“ segir Sigmundur.

Flestir koma frá Póllandi,Tékklandi, Ungverjalandi og Slóvakíu, en einnig frá Búlgaríu, Spáni, Bretlandi, Serbíu, Lettlandi, Möltu, Svíþjóð og Venesúela, „svo það má nærri geta að þetta er fjölþjóða hópur og kannski ekki alveg víst að maður skilji allt þegar fólk er að ræða saman í matsalnum, en allt gengur þetta vel.“

Öflugur hópur

Sigmundur segir að kjarninn byggist upp á því starfsfólki sem starfi hjá félaginu á ársgrundvelli. Það sé mjög öflugur hópur og með þeirri viðbót sem nú er á leiðinni hafi félagið á að skipa sterku liðið til að takast á við krefjandi sláturtíð sem fram undan er. Einnig séu góðir tengiliðir í sveitunum og félagið eigi gott samstarf við bændur. „Það er algjört lykilatriði til að hlutirnir gangi upp.“

Sigmundur Hreiðarssom 

Dreifa um 550 tonnum af gori

Loks nefnir hann verktaka í fjárflutningum, gámamálum, úrgangsmálum og gordreifingu. „Við höfum verið að dreifa gor í samstarfi við Landgræsluna innan Landgræðslugirðinga og tökum þannig þátt í að græða upp landið. Magnið er um 550 tonn á ári og þetta höfum við stundað undanfarin 15 ár. Það má því segja að við séum að nota nánast allt af kindinni sem má nota,gærur, garnir, vambir, lappir, lifur, hjörtu, lungu, eistu, nýru og gor,“ segir hann og bætir við að undanfarin ár hafi um það bil 100 geitum verið slátrað í húsinu og það hafi heldur verið að aukast.

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    Sláturtíð hefst hjá Kjarnafæði Norðlenska í sláturhúsinu á Húsavík í næstu viku, miðvikudaginn 2. september Sigmundur Hreiðarsson framleiðslustjóri segir að áætlað sé að heldur færra fé verði slátrað nú á komandi hausti miðað við í fyrrahaust, eða um 87 þúsund fjár. Í fyrra var slátrað tæplega 88.300 fjár. Sláturtíð stendur út október, síðasti dagur verður þann þrítugasta.

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