Makrílvertíð í fullum gangi

26. ágúst, 2026 - 18:42 Gunnar Níelsson - gunnar@vikubladid.is
Vilhelm Þorsteinsson EA 11 í Neskaupstað Mynd Stefán Pétur Hauksson
Vilhelm Þorsteinsson EA 11 í Neskaupstað Mynd Stefán Pétur Hauksson

Vilhelm Þorsteinsson EA 11, uppsjávarskip Samherja, kom til Neskaupstaðar í gær með um 700 tonn af makríl. Makrílvertíðin er vel á veg komin og hefur gengið ágætlega það sem af er.

Tvö skip Samherja, Vilhelm Þorsteinsson og Margrét EA 710, eru á makrílveiðum á vertíðinni. Veiðiheimildir skipanna eru samtals rúmlega 7.000 tonn sem er umtalsvert minna en undanfarin ár.

Í gær var fjórða löndunin hjá Vilhelm og þar með er makrílvertíðin rúmlega hálfnuð.

Makríllinn fer hratt yfir

Guðmundur Þ. Jónsson skipstjóri á Vilhelm Þorsteinssyni segir að túrinn hafi gengið þokkalega en skipið var á veiðum í Síldarsmugunni svokölluðu.

„Þetta eru skemmtilegar veiðar en geta verið krefjandi. Það er svolítið minna af makrílnum núna en áður og hann fer hratt yfir. Makríllinn getur verið brögðóttur, blossar upp og svo sjáum við ekki neitt í langan tíma. Það getur því verið áskorun að finna hann. Veiðin fór rólega af stað, við þurftum að leita aðeins að honum, en gekk ágætlega að lokum,“ segir Guðmundur.

„Aflinn er heilfrystur og fer allur til manneldisvinnslu. Þetta er fínasta hráefni, svona um 500 gramma makríll sem við vorum með núna, góður makríll. Hann fitnar svo enn meira þegar líður á vertíðina og komið er fram í september,“ segir Guðmundur.

Guðmundur Þ. Jónsson skipstjóri á Vilhelm Þorsteinssyni EA 11
Guðmundur Þ. Jónsson skipstjóri á Vilhelm Þorsteinssyni EA 11

 

Ferskleiki afurða er lykilatriði

Skip Samherja og Síldarvinnslunnar hafa nú líkt og undanfarin ár unnið saman til að hámarka nýtingu skipanna og tryggja sem best hráefni. Siglingin á makrílmiðin er löng og skiptir máli að koma afurðinni sem fyrst til vinnslu.

„Við vorum að veiða með Síldarvinnsluskipunum og samstarfið hefur gengið vel. Dælt er á milli skipanna og aflanum þannig safnað saman og siglt með í land til þess að ferskleiki afurða sé sem mestur. Vinnslan fær þannig reglulega skammta og gæðin eru hámörkuð. Þetta snýst allt um það,“ segir Guðmundur Þ. Jónsson skipstjóri á Vilhelm Þorssteinssyni EA 11.

Það er heimasíða Samherja sem segir frá.

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