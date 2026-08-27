Heimildarmyndin Eyríki frumsýnd Barátta Grímseyinga í brennidepli

Heimildarmyndin Eyríki eftir írsk/rússneska leikstjórann Nikolai Galitzine verður frumsýnd í Sambíóunum á Akureyrarvöku þann 28.ágúst næstkomandi klukkan 18. Tvær aukasýningar verða á myndinni þann 31.ágúst og 3.sept í Sambíóunum Akureyri.
Eftir sýninguna verður spurt og svarað með leikstjóra myndarinnar en Berglind Ósk Guðmundsdóttir bæjarstjóri mun einnig sitja fyrir svörum og má búast við fjörugum umræðum um framtíð Grímseyjar.
Myndin fjallar um þegar Miðgarðakirkja brennur til grunna og Grímseyingar þurfa ekki aðeins að berjast fyrir uppbyggingu kirkjunnar heldur einnig fyrir tilverurétti sínum í einu afskekktasta samfélagi Íslands.
Myndin er tilnefnd sem besta Norræna heimildarmyndin á hinni virtu Nordisk Panorama kvikmyndahátíð og var valin á Cannes sem hluti af 5Nordics í heimildarmyndadagskrá Cannes kvikmyndahátíðarinnar í vor.