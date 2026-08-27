Ríkisstjórn Íslands hefur sett það skilyrði fyrir inngöngu í ESB að Íslendingar haldi eftir sem áður fullum yfirráðum yfir fiskveiðilögsögu landsins.
Með öðrum orðum að Brussel-valdið hafi þar hvorki tögl né haldir. Eftir fréttum að dæma hafa stjórnvöld í Hollandi og Írlandi þegar hafnað þessari kröfu.
Ég sé því enga ástæðu til að greiða tvö þúsund milljónir til að fá það formlega staðfest að Ísland mun ekki halda fullu forræði yfir sjávarauðlindinni, sem er, svo það sé ítrekað, lykilkrafa íslenskra stjórnvalda fyrir inngöngu í ESB.
Með þökk fyrir birtinguna.
Jón Hjaltason, sagnfræðingur