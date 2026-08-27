Heilsuvernd rekur hjúkrunarheimil við Þursaholt

Heilsuvernd mun reka nýtt hjúkrunarheimili við Þursaholt á Akureyri, en á heimilinu verða 140 hjúkrunarrými. Þetta var formlega afgreitt á fundi með Sjúkratryggingum Íslands í liðinni viku.
Framkvæmdasýsla – Ríkiseignir hafa samið við fasteignafélagið Reiti um uppbyggingu hússins og leigu til 25 ára. Fram undan er samstarf við Framkvæmdasýsluna og Reiti um hönnun og uppbyggingu húsnæðisins. Áætlað er að heimilið við Þursaholt verði tilbúið í kringum árið 2030.
Heilsuvernd rekur nú þegar hjúkrunarheimilin Hlíð og Lögmannshlíð á Akureyri. Einnig hefur skipulagsráð Akureyrarbæjar veitt Heilsuvernd vilyrði fyrir lóð við Borgarmóa til að byggja upp heilbrigðisþjónustu og þjónustuíbúðir fyrir aldraða. Ástand í álmum 1 og 2 í Hlíð er afar bágborgið. Þá hefur mygla þegar komið upp í húsakynnum á Hlíð en endurbætur verið gerðar.