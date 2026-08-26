Fálkastofninn á Norðausturlandi tekur við sér eftir mikla fækkun

26. ágúst, 2026 - 20:26 Gunnar Níelsson - gunnar@vikubladid.is
Fullorðinn fálki, kvenfugl, í Þingeyjarsýslum í júní 2026. – Ljósm. Þorfinnur Sigurgeirsson
Fullorðinn fálki, kvenfugl, í Þingeyjarsýslum í júní 2026. – Ljósm. Þorfinnur Sigurgeirsson

,,Fálkum á rannsóknasvæði Náttúrufræðistofnunar á Norðausturlandi fjölgaði um þriðjung milli áranna 2025 og 2026. Þetta er ánægjuleg þróun eftir mikla fækkun undanfarin ár, sem talin er tengjast fuglaflensu. Rjúpnastofninn á svæðinu hefur jafnframt aldrei mælst stærri frá því rannsóknir hófust árið 1981" en frá þessu segir á samfélagsmiðlum Náttúrufræðistofnunar.

Fálkarannsóknasvæðið er um 5.300 ferkílómetrar og þar eru þekkt 88 fálkaóðul. Öll óðulin voru heimsótt sumarið 2026 og reyndust 35 þeirra vera í ábúð, eða 40%. Árið 2025 var ábúðin sú minnsta frá upphafi fálkatalninga.

Aukningin milli ára var að stórum hluta borin uppi af ársgömlum fuglum. Af 29 óðalsfálkum sem voru aldursgreindir vorið 2026 voru sjö, eða 24%, ársgamlir. Mjög sjaldgæft er að svo ungir fálkar helgi sér óðul. Hátt hlutfall þeirra kann bæði að endurspegla betri lifun ungfugla en undanfarna vetur og þann mikla fjölda óðala sem hefur verið í eyði. Svipuð þróun hefur sést hjá förufálkum á Bretlandseyjum og meginlandi Evrópu þegar stofnar taka að rétta úr kútnum eftir fuglaflensufaraldra.

Hjá 12 fálkapörum komust ungar úr hreiðri. Viðkoman, metin sem meðalfjöldi unga á óðal í ábúð, var þó í slöku meðallagi þrátt fyrir gnægð rjúpna og góða tíð á varptíma. Hugsanlega skýrist það af því að stór hluti varpstofnsins var nýliðar sem ekki höfðu reynt varp áður.

Varpstofn rjúpu sá stærsti frá upphafi rannsókna

Rjúpnatalningar á Norðausturlandi sýndu að varpstofn rjúpu var sá stærsti frá upphafi rannsóknanna árið 1981. Vísitalan var 14,1 karri á ferkílómetra og líklega þarf að fara liðlega 70 ár aftur í tímann til að finna stærri rjúpnastofn á svæðinu. Viðkoma rjúpunnar var hins vegar í meðallagi miðað við fyrri ár.

Rjúpa var sem fyrr lang algengasta bráð fálkanna. Fæðuleifum var safnað úr sex hreiðrum og fundust þar leifar 512 fugla af 15 tegundum. Rjúpa var 84% bráðarinnar miðað við fjölda og 86% miðað við lífmassa.

Við vöktunina kom einnig í ljós að eggjum hafði verið rænt úr einu fálkahreiðri og vöktunarvél við hreiðrið tekin. Ummerki bentu til þess að hugsanlega hefði einnig verið átt við annað hreiður. Slíkt athæfi er með öllu ólíðandi, ekki síst í ljósi þess að fálkinn hefur verið friðaður um áratugaskeið og stofninn dregist verulega saman undanfarin ár.

Minnisblað um vöktun fálka 2026

 

Fálkaungar í hreiðri í Þingeyjarsýslum í júní 2026. – Ljósm. Þorfinnur Sigurgeirsson

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